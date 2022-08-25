Контрнаступ наближається: Мусієнко пояснив, як "шальки терезів" на фронті перехиляються на бік ЗСУ

Мусієнко пояснив, як перевага на фронті перехиляється на бік ЗСУ/ Генштаб ЗСУ, Facebook Мусієнко

Російські війська впевнено рухаються до скорочення наступальної активності, і з часом їхній наступ може зупинитися остаточно. Так, на сході України уже помітно, як сили російських окупантів "здулися" – там вичерпуються штурмові дії.

Хоч РФ і кинула багато сил та ресурсів на Авдіївський і Бахмутський напрямки, загарбникам все одно не вдалося здобути там суттєвих переваг. Там спостерігалися тільки невеликі тактичні успіхи окупантів. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду, відповідаючи на питання, як у подальшому можуть розвиватися події на фронті.

На півдні України окупанти зараз не мають можливості проводити наступ, навіть не дивлячись на те, що вони перекинули туди ще частину своїх військ.

Тому зараз ситуація на лінії фронту рухатиметься до стабілізації, аж поки українські Збройні сили не накопичать достатньо зброї і техніки від західних партнерів, щоб піти у контрнаступ.

"І тому загалом мова, швидше за все, йтиме про стабілізацію лінії фронту, зупинку просування противника, а далі – накопичення ще більших резервів українських сил, ще більшої кількості зброї від західних партнерів, які будуть продовжувати наносити досить болючі удари по позиціях російських військ, їхній живій силі і техніці, командних пунктах і складах, що створить передумови до переходу до контрнаступальних дій у майбутньому", – зазначає Мусієнко.

Для Росії такий розвиток подій стане болючим ударом, адже всередині країни-агресорки через це відбуватиметься ще більше соціально-економічних потрясінь і негараздів. При цьому всередині російських еліт наростатимуть розбірки, що для України лише на користь, наголошує експерт.

Раніше Мусієнко зазначав, що Росія зможе ще 4-6 місяців підтримувати бойові дії в тій інтенсивності, яка спостерігається зараз. Удари ЗСУ по російських складах боєприпасів зменшують здатність окупантів до ведення бойових дій.

Нагадаємо, Іспанія передала Україні додаткову військову допомогу, до якої входять ціла батарея протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси. Також Іспанія пообіцяла привезти у вересні десятки тисяч одиниць одягу для військових на зиму.

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