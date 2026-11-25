Після смерті актриси з’ясувалося, що вона не залишила заповіту.

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Володимир Кличко судиться за спадщину Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Кличко; facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

У скільки Кличко оцінив спадщину

Яких умов він вимагає

Американська актриса Хайден Панеттьєрі залишила після себе спадщину вартістю понад 6,2 мільйона доларів.

Нові подробиці про фінансовий стан зірки серіалу "Нешвілл" стали відомі з судових документів, які опинилися у розпорядженні видання PEOPLE.

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Колишній наречений актриси, український боксер Володимир Кличко, оцінив її майно в 6 250 000 доларів. Згідно з наданою інформацією, близько 5,1 мільйона доларів припадає на особисте майно Панеттьєрі, а вартість нерухомості перевищує один мільйон доларів.

Після смерті актриси з’ясувалося, що вона не залишила заповіту. Тому зараз вирішується питання щодо юридичного оформлення спадщини та управління її активами.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Кличко домагається того, щоб єдиною спадкоємицею майна матері офіційно визнали їхню спільну 11-річну доньку Кайю. Крім того, він просить призначити адміністратором спадкового майна фінансову консультантку Меліссу Москал Бенчівенгу.

У жовтні суд уже надав Володимиру Кличку тимчасову опіку над спадковим майном Панеттьєрі. Це дозволяє йому захищати фінансові інтереси доньки, доки вона залишається неповнолітньою.

Раніше колишній чемпіон світу з боксу також висловлював занепокоєння щодо збереження речей актриси. За його твердженням, деякі особисті предмети, зокрема ювелірні прикраси, зникли або опинилися у сторонніх осіб. Кличко припускав, що окремі речі могли бути продані в комісійні магазини. Він звертався до суду з проханням надати йому можливість сприяти розслідуванню ймовірного розкрадання майна.

Хайден Панеттьєрі померла від передозування / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Хейден Панеттьєрі та Володимир Кличко познайомилися у 2009 році, а у 2013-му оголосили про заручини. У грудні 2014 року у пари народилася донька Кайя. У 2018 році знаменитості розійшлися, після чого дівчинка залишилася жити з батьком.

В останні місяці життя актриса відкрито розповідала про непросте рішення передати Кличку повну опіку над дочкою. У своїх мемуарах "This Is Me: A Reckoning", опублікованих у травні 2026 року, Панеттьєрі назвала цей досвід одним із найболючіших у своєму житті.

Актриса померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Її смерть було визнано нещасним випадком. Поліцейське розслідування завершено.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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