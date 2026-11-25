Під удар, за даними моніторів, потрапили три МіГ-31 і два Су-34.

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Монітори розкрили наслідки удару по РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео

Що відомо:

Монітори пишуть про ураження трьох МіГ-31 і двох Су-34

З Саваслейки злітали МіГ-31К – носії "Кинджалів"

Під удар також потрапили два НПЗ у Самарській області

У ніч на 25 листопада українські безпілотники атакували російський військовий аеродром Саваслейка в Нижньогородській області та два нафтопереробні заводи в Самарській області. За даними моніторингових каналів, на авіабазі могли бути уражені п'ять літаків: три винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 і два бомбардувальники Су-34. Про ураження аеродрому повідомив моніторинговий канал Exilenova+ в Telegram. Згодом інформацію моніторингових каналів підтвердили в Міноборони.

За даними моніторів, йдеться про один з найбільш захищених російських аеродромів.

відео дня

"Сьогодні Саваслейка, один із найзахищеніших аеродромів рф, зазнала масованої та результативної атаки. Саме з цього аеродрому злітали російські МіГ-31К, які запускали "Кинджали"", – йдеться в повідомленні.

Дані про кількість уражених літаків монітори наводять з посиланням на Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

"Сьогодні продуктивна ніч вийшла. Уражено 2 НПЗ та аеродром", – написали там.

Які цілі уразили цієї ночі

За даними каналу "Абсолютно надійне джерело", під удар потрапили три об'єкти:

аеродром "Саваслейка" – уражено три МіГ-31 і два Су-34;

Куйбишевський НПЗ – пошкодження з займанням обох установок первинної переробки (АВТ-4, АВТ-5) та установки каталітичного риформінгу;

Сизранський НПЗ – пошкодження з займанням АВТ-6, установок каталітичного риформінгу, гідроочистки дизельного палива та ізомеризації.

Про що повідомили в Міноборони

Згодом в Міноборони України підтвердили, що Сили оборони України спільно із СБУ уразили два нафтопереробні заводи компанії "Роснефть" у Самарській області та військовий аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області.

За даними військових, Сизранський НПЗ атакували щонайменше десятий раз із серпня 2025 року, а Куйбишевський завод у Самарі - вп'яте. Обидва підприємства зупинили роботу після вересневих ударів, а російська сторона протягом двох місяців проводила ремонтні роботи.

Загальна потужність переробки двох заводів перевищує 15 млн тонн нафти на рік. Сизранський НПЗ виробляє авіаційне пальне для військової авіації, а Куйбишевський забезпечує нафтопродуктами центральний і південний військові округи РФ.

Окремо українські військові підтвердили ураження аеродрому "Саваслейка". На ньому базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

В Міноборони наголосили, що удари по цих об'єктах спрямовані на послаблення військових можливостей Росії та зменшення її спроможності завдавати ракетних ударів по українських містах.

Чому Саваслейка важлива для Росії

Поблизу села Саваслейка розташована російська авіабаза, поряд – міста Викса, Кулебаки та Навашино. Українські Сили оборони вже били по цьому аеродрому в серпні 2026 року.

"АЕ "Саваслейка" використовується, зокрема, для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"", – повідомляв Генштаб ЗСУ в Telegram.

Аеродроми стратегічної авіації РФ / Інфографіка: Главред

Чи зможуть удари вглиб Росії змінити хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду наголошував, що на російський терор Україна має відповідати симетрично.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії. Щоб убезпечити населення, треба посилювати протиповітряну оборону", – сказав військовий.

За його словами, далекобійні удари вже змінюють настрої в російських регіонах, які досі вважали себе в безпеці.

"Ми продовжуємо працювати, а далекобійні удари призводять до того, що росіяни у деяких регіонах, які думали, що війна їх не торкнеться, виходять в ефіри і починають говорити. Якщо ми збережемо темп і надалі будемо нарощувати атаки, то з позиції сили зможемо схилити їх до мирних переговорів", – пояснив "Лука".

Удари по російських аеродромах – останні новини за темою

Як повідомляв Главред, аеродром "Саваслейка" вже не вперше опиняється під ударом. У ніч на 15 серпня Сили оборони атакували цю авіабазу, а місцеві жителі писали про гучні вибухи та стовпи диму в районі дислокації МіГ-31К. Місцева влада тоді не коментувала наслідки атаки.

Згодом удар по аеродрому підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, тієї ж ночі ракетами "Фламінго" уразили також центр "Прогрес", який входить до "Роскосмосу". Відстань до цієї цілі від українського кордону становила близько 900 км.

Російська військова авіація зазнає втрат і на інших аеродромах. Наприкінці жовтня ВМС ЗСУ завдали удару "Нептуном" по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. За даними ВМС, тоді знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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