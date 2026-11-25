Пізніший вихід на пенсію лише на рік додає до виплати 6%, а матері п'ятьох дітей можуть претендувати на пенсію за особливі заслуги.

https://glavred.net/economics/nadbavki-k-pensii-v-ukraine-kto-imeet-pravo-na-nadbavki-i-kak-ih-oformit-10815419.html Посилання скопійоване

На які доплати до пенсії можна розраховувати у 2026 році - повний перелік / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези

Хто має право на надбавки та доплати до пенсії

За відстрочку пенсії виплата зростає до 0,75% щомісяця

Які документи потрібні для оформлення доплат

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати за інвалідність, ветеранський статус, особливі заслуги перед державою, утримання непрацездатних членів сім'ї та пізніший вихід на пенсію. За окремих умов розмір основної пенсії можна збільшити на 54%, якщо відкласти її оформлення на шість років. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Більшість доплат призначають за заявою та документами, які підтверджують право на них. Дітям війни підвищення встановлюють автоматично, без звернення до ПФУ.

відео дня

Які надбавки до пенсії передбачені законом

Надбавку на догляд призначають особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, а також одиноким особам з інвалідністю III групи після досягнення пенсійного віку. На неї можуть претендувати й одинокі отримувачі пенсій за віком і за вислугу років, яким потрібен постійний сторонній догляд.

Особам з інвалідністю I групи надбавку встановлюють без заяви до будь-якого виду пенсії. Решта пенсіонерів подає заяву та висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді, а в заяві зазначає, що не має працездатних родичів, які за законом мають її утримувати, повідомляє ПФУ.

Отримувати дві виплати на одну й ту саму мету закон не дозволяє.

"Державна соціальна допомога на догляд та надбавка на догляд одночасно не призначаються", - наголошують у Пенсійному фонді.

Ще дві надбавки передбачені для таких пенсіонерів:

непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні дітей до 18 років або інших непрацездатних членів сім'ї;

почесним донорам України та почесним донорам СРСР - за заявою та посвідченням до відповідного знака.

Хто отримує підвищення до пенсії як ветеран війни

Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає підвищення пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни (розмір залежить від групи інвалідності), учасників бойових дій, учасників війни та постраждалих учасників Революції Гідності. Право на підвищення мають також подружжя померлих учасників бойових дій, які мали інвалідність, і члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.

Підвищення призначають за заявою на підставі посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім'ї загиблого або постраждалого учасника Революції Гідності. До видачі посвідчення постраждалим учасникам Революції Гідності достатньо довідки органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Крім того, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій отримують щомісячну державну адресну допомогу до пенсії. Окрему адресну допомогу до пенсійної виплати мають члени сімей захисників, які загинули або померли під час відсічі збройної агресії країни-агресорки РФ на Донбасі, а також тих, чия смерть пов'язана із захистом Батьківщини.

Підвищення дітям війни та жертвам репресій

Дітям війни підвищення до пенсії нараховують автоматично. Його отримують громадяни України, яким на день закінчення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, було менше 18 років, якщо їм не встановлено підвищення як ветерану війни чи жертві нацистських переслідувань.

Колишні неповнолітні та малолітні в'язні концтаборів і інших місць примусового тримання, колишні в'язні концтаборів, а також дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань отримують підвищення за заявою та відповідним посвідченням.

Підвищення до пенсії передбачене й для громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, та членів їхніх сімей, яких примусово переселили. Окремо пенсію підвищують людям, які проживають, працюють або навчаються в населених пунктах зі статусом гірських.

Які доплати отримують чорнобильці та сім'ї шахтарів

Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи нараховують додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю. Сім'ям, які втратили годувальника внаслідок катастрофи, виплачують щомісячну компенсацію на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні.

Непрацюючі пенсіонери, яких вивільнили у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, мають право на щомісячну доплату. Особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії, у яких встановлено зв'язок інвалідності з катастрофою, призначають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії.

Членам сімей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, нараховують доплату до пенсії в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї. Підставою є акт розслідування за формою Н-5, Н-1 або П-4.

Доплату до надбавки отримують також Герої України, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, повні кавалери орденів Слави та Трудової Слави і люди, нагороджені чотирма й більше медалями "За відвагу". Ще одну доплату в разі втрати годувальника призначають непрацездатним членам сімей загиблих учасників акцій протесту під час Революції Гідності.

Якщо людина має право на підвищення одразу за кількома законами - про чорнобильців, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань чи дітей війни, - його нараховують лише за однією підставою на її вибір.

Хто має право на пенсію за особливі заслуги

Ще одну доплату держава передбачає для людей із визначними здобутками.

"Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення", - зазначають у ПФУ.

Претендувати на таку пенсію можуть:

Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні або чотирма й більше орденами України, а також відзначені почесним званням "народний";

ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу і Європи;

космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

особи з почесним званням "заслужений", лауреати Державної премії України та нагороджені одним з орденів України;

матері, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку (за певних умов - батьки);

визнані борцями за незалежність України у XX столітті та реабілітовані жертви репресій комуністичного режиму.

Пенсію за особливі заслуги нараховують як надбавку до пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років, а її розміри визначає стаття 5 профільного закону, повідомляє Пенсійний фонд.

Як оформити пенсію за особливі заслуги

Заяву та документи, що підтверджують особливі заслуги, подають до територіального органу ПФУ за місцем отримання пенсії. Виплату встановлюють з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо людина звернулася не пізніше ніж за 12 місяців.

Якщо до заяви додано не всі документи, ПФУ повідомляє, що саме потрібно подати. Коли їх донесуть протягом трьох місяців, днем звернення вважатимуть день подання заяви, а в разі відправлення поштою - дату на поштовому штемпелі.

Члени сім'ї померлої людини, яка мала особливі заслуги, додають також документи про родинні стосунки, свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду, довідки про навчання та документи про перебування на утриманні.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП / Інфографіка - Главред

На скільки зросте пенсія, якщо вийти на неї пізніше

Людина, яка після досягнення пенсійного віку продовжує працювати й звертається по пенсію за віком пізніше, отримує підвищення її розміру. За кожен повний місяць страхового стажу після пенсійного віку пенсію збільшують на 0,5%, якщо відстрочка триває до 60 місяців, і на 0,75% - якщо понад 60 місяців.

За неповний місяць стажу підвищення не нараховують. Різниця в розмірі виплати стає відчутною вже за кілька років роботи після пенсійного віку.

"Тобто якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на один рік, то отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5% х 12), за два роки більш пізнього виходу на пенсію - 12% (0,5% х 24) тощо", - пояснюють у ПФУ.

За відстрочку на шість років, або 72 місяці, основний розмір пенсії зросте на 54%. Пенсію "з відстрочкою" призначають за зверненням, як правило, з першого числа місяця, у якому його подано, повідомляє ПФУ.

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року в Україні підвищили мінімальні розміри пенсій для непрацюючих пенсіонерів. Найбільшу суму - 4 213 гривень на місяць - гарантують людям від 65 років із повним страховим стажем 30/35 років, а також пенсіонерам від 80 років зі стажем 20/25 років. Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі стажем 30/35 років отримують щонайменше 4 050 гривень.

Окремі категорії працівників бюджетної сфери можуть розраховувати на одноразову виплату під час виходу на пенсію. Медики, педагоги, соціальні працівники, спортсмени та артисти можуть отримати суму, що дорівнює десяти місячним пенсіям. Для цього жінкам потрібно мати щонайменше 30 років спеціального стажу, чоловікам - 35, а на день 60-річчя працювати на відповідній посаді в державному чи комунальному закладі.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію за віком продовжують зростати. З 1 січня 2027 року українцям, які хочуть вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Ця вимога щороку зростатиме на рік і у 2028 році зупиниться на 35 роках для чоловіків і жінок.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред