Розслідування проводить спеціальний підрозділ прокуратури Стамбула.

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Зірку серіалу "Чудове століття" підозрюють у справі про наркотики / Колаж Главред, фото Instagram/denizcakir

Коротко:

Кого з турецьких зірок підозрюють

Що відомо про цю справу

У Туреччині триває масштабна операція в рамках розслідування, пов'язаного з імовірним обігом та вживанням наркотиків, а також звинуваченнями в організації проституції.

Серед фігурантів справи опинилися відомі представники турецького шоу-бізнесу, зокрема актор і співак Озджан Дениз, актриса Дениз Чакир та Бурджу Озберк.

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Як повідомляє видання Hürriyet, прокуратура Стамбула видала ордери на затримання 35 осіб. За останніми даними, правоохоронцям вдалося затримати 24 підозрюваних. Пошуки решти тривають.

Турецькі зірки - знову фігуранти справи про наркотики / Фото Instagram/denizcakir, ozcandeniz

Розслідування веде спеціальний підрозділ прокуратури Стамбула, який займається справами про контрабанду, наркотики та економічні злочини.

У рамках справи перевіряються можливі порушення, пов’язані з торгівлею наркотичними та психотропними речовинами, їхнім розповсюдженням, вживанням і зберіганням, а також із проституцією.

За інформацією прокуратури, підставами для розслідування стали показання підозрюваних і свідків, матеріали, отримані в ході вивчення вилучених мобільних телефонів і цифрових носіїв, а також відомості від таємних свідків. Після аналізу зібраних матеріалів у слідства виникли підозри щодо можливого вживання або зберігання заборонених речовин.

Турецькі зірки - знову фігуранти справи про наркотики / Фото Instagram/denizcakir, ozcandeniz

Серед затриманих, за даними турецьких ЗМІ, опинилися Озджан Дениз, Дениз Чакир, Бурджу Озберк, Мурат Джейлан, Мурат Башоглу, Джансу Ташкин та інші представники індустрії розваг.

Загалом у опублікованому списку затриманих фігурують 24 особи. При цьому щодо ще 11 підозрюваних тривають оперативні заходи.

У прокуратурі наголосили, що розслідування триває й охоплює всі обставини справи.

Важливо зазначити, що наявність ордера на затримання або сам факт затримання не означає доведення вини. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише за результатами розслідування та судового розгляду.

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