Водночас у Кремлі запевняють, що запрошення для представників ЄС приїхати до Москви досі чинне.

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У Кремлі відповіли, чи допустять Європу до переговорів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Коротко:

Кремль не обговорює участь ЄС у мирних переговорах

Москва визнала обмін думками з європейцями

Країна-агресор Росія не обговорює залучення представників Європи до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, хоча й визнає, що певний обмін думками з європейцями відбувається. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, Москва має контакти з Євросоюзом, проте питання підключення ЄС до переговорного процесу на порядку денному не стоїть.

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Предметом розмов, як стверджує він, поки що є лише те, з чим Брюссель міг би сісти за стіл.

"Обговорюється можлива позиція європейців, з якою вони хотіли б увійти в переговори", - сказав Ушаков.

Окремо помічник Путіна цинічно заявив, що з президентом України Володимиром Зеленським переговорів ніхто не веде.

Ушаков також наголосив, що відмови від європейців щодо візиту до російської столиці Москва не отримувала. За його словами, з боку представників ЄС лунали різні публічні заяви, але офіційного "ні" не було.

Крім того, він нахабно запевнив, що запрошення приїхати до Москви залишається чинним. Росія, за його словами, нібито розраховує отримати від європейців ту чи іншу реакцію.

Що може змусити РФ піти на поступки

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук говорив, що переговори навряд чи суттєво наблизять завершення війни, проте окремі позитивні результати можливі.

За його словами, головним важелем впливу на Кремль є не дипломатичний тиск, а економічні збитки агресора.

"Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки, - це більше НПЗ, що палають, та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може просувати певні процеси", - вважає він.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів із Росією. Новий раунд мирних перемовин може відбутися у чотиристоронньому форматі за участі представників України, Росії, Європи та США.

Речник диктатора Дмитро Пєсков говорив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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