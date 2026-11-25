Варшава винесла на обговорення ідею щодо збиття російських ракет силами Альянсу. З'явилися перші реакції іноземних чиновників.

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Досі НАТО не наважувалося збивати ракети РФ над Україною, однак Польща знову підняла важливе питання / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Air Force



Про що йдеться у матеріалі:

Чому Польща запропонувала НАТО збивати ракети РФ над Україною

Чи підтримують ідею збиття ракет над Україною союзники Варшави

На яку небезпеку може наразити себе Альянс у випадку прийняття рішення

Польща запропонувала союзникам по НАТО збивати ракети країни-агресора РФ ще над територією України, якщо вони летять у бік держав Альянсу. Варшава винесла цю ідею на зустріч послів у Брюсселі після того, як минулого тижня на польську територію впали три снаряди.Частина союзників ініціативу підтримала, але рішення не ухвалили. Політики й експерти по-різному пояснюють, чому НАТО не наважується на такий крок.

Главред з'ясував, чому НАТО поки не наважується на такий крок та чи є шанс на ухвалення відповідного рішення.

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Чому Польща звернулася до НАТО

Про ініціативу Варшави повідомило видання Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела. Ідею представили в понеділок на зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі.

За підсумками зустрічі в НАТО пообіцяли направити до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS для моніторингу східних регіонів країни. Крім того, союзники розглянуть розгортання додаткових сил.

Що потрібно Україні для посилення захисту від атак РФ

Для реалізації сценарію Києву, ймовірно, довелося б попереджати й відкривати свій повітряний простір для сил Альянсу. Також потрібні одностайна згода всіх союзників, якої поки немає, і координація з боку вищого військового командування НАТО.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі радіостанції RMF FM підтвердив, що питання перехоплення ракет до входу в повітряний простір Альянсу вже стоїть на порядку денному партнерів.

Косиняк-Камиш підтвердив, що питання перехоплення ракет вже стоїть на порядку денному / фото: скріншот

"Це обговорення триває. Воно почалося не сьогодні, а триває вже досить давно. Але, на мою думку, жодна країна самотужки, безумовно, не здатна цього зробити", - сказав Косіняк-Камиш.

За словами міністра, він бачить у союзників "більшу готовність обговорювати це питання", проте "рішучості діяти" поки бракує. Речник НАТО на запит Bloomberg не відповів, а представник польського Міноборони від коментарів відмовився.

Чому Польща вважає збиття ракет над Україною самообороною

Поки міністр оборони говорив про колективний підхід, глава польської дипломатії сформулював юридичне обґрунтування для таких дій. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Польського радіо пояснив, чому Варшава не бачить у цій ідеї порушення міжнародних норм.На його переконання, дії союзників будуть законними, якщо ініціатива виходитиме від самого Києва.

"Ракета або безпілотник, що наближаються до нашого повітряного простору, вже становлять для нас пряму загрозу. На мою думку, збиття ракети над територією України на прохання самої України підпадає під визначення самооборони", - заявив Сікорський.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Водночас співрозмовники Bloomberg вказують на ризики, адже такий крок може зробити НАТО стороною конфлікту. Посадовець однієї з країн східного флангу Альянсу на умовах анонімності нагадав, що досі союзники ретельно уникали перетинати цю межу.

Видання зазначає, що через почастішання диверсій у Європі в Альянсі дедалі гостріше постає питання, де саме проводити "червону лінію" у відповідь на дії Росії.

Чому деякі країни НАТО бояться збивати російські ракети над Україною

Якщо польські міністри говорять про юридичні тонкощі й необхідність консенсусу, то українські військові експерти оцінюють позицію партнерів значно жорсткіше.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу назвав головною причиною нерішучості союзників звичайний страх перед Москвою.

За його словами, бюрократичні аргументи посадовців лише прикривають небажання реагувати.

Романенко нагадав про події минулого року, коли Кремль перевірив готовність польської та натівської ППО групою з понад 20 безпілотників без бойової частини. Тоді союзні сили із залученням авіації ліквідували лише три цілі, а одна з ракет влучила в будинок на території Польщі.

"П'ятий рік великої війни, а вони досі говорять про те, що заважають якісь там документи з процедурами. Ворог залітає на територію держави, яку треба захищати. Військові навчені й мають потенціал, але через жалюгідні пояснення не діють. Це принципово невірно і лише сприяє тому, що Путін буде ескалювати далі", - підкреслив експерт.

​Обіцянки Кремля та реальність ​ / Інфографіка: Главред

На противагу Варшаві генерал навів приклад Бухареста. Коли ворожий дрон уразив румунський житловий сектор, влада країни швидко усвідомила небезпеку й почала залучати власні сили.

Романенко закликав партнерів спиратися на напрацювання українських зенітників.

"Якщо поляки чи румуни хочуть ефективних результатів, треба брати досвід України. Ми відкриті й готові формувати спільну протиповітряну оборону. І найбільш дієво це працюватиме тоді, коли спільні перехоплення починатимуться ще над територією України", - наголосив Романенко.

Як НАТО може змінити реагування на порушення повітряного простору

Політолог Володимир Воля в коментарі виданню "Слово і діло" зазначив, що відповідь НАТО на подібні випадки полягатиме передусім у посиленні координації, політичній реакції та розвитку спроможностей протиповітряної оборони. Одним із можливих кроків він вважає створення спеціальних підрозділів уздовж кордону.

"Це або будуть якісь прикордонні підрозділи, на кшталт наших груп для протидії безпілотникам із кулеметами, з ракетами вздовж польсько-українського кордону. Оце таке можливо. Але безпосередньо якоїсь військово-технічної відповіді Росії поки що це не та стадія розвитку подій", - підсумував Володимир Воля.

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