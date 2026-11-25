Українцям розповіли про неочікувані "сюрпризи" від погоди у найближчий час.

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Прогноз погоди в Україні 26 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де очікується сніг у четвер

В яких областях можливі туман та ожеледиця

Як зміниться температура в усіх областях України

Погода в Україні завтра, 26 листопада, у більшості областей буде під впливом поля високого тиску. Лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, на Закарпатті та Одещині з дощем.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме нас від більшого холоду.

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"Лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Вітер очікується північно-західний, у південно-західній частині України - південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі знизиться до 1-7 градусів морозу, вдень очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни буде 2-7 градусів тепла.

Погода в Україні 26 листопада / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 26 листопада

У столиці та на Київщині у четвер очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень синоптики прогнозують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві буде 1-3 градуси морозу вночі та близько 0 градусів вдень.

Погода в Києві 26 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця листопада

Главред писав, що найближчими днями потужні снігопади накриють Європу. Очікується до 35 см снігу. Чи дійде до України циклон, українські синоптики прямо не прогнозують.

Однак похолодання зі снігом чекає і на нас. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 27 листопада сніг і мокрий сніг пройдуть на більшості заходу країни, а до 1 грудня морози вночі посиляться до -9, у Карпатах і на південному сході - місцями до -15.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що південний циклон "Wilka" вже залишив Україну, але Лівобережжя та частина центральних областей ще будуть під його холодним крилом до 25 листопада.

Раніше стало відомо, що цьогорічна зима в Україні буде на 1,5-2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте не виключені морози і різкі температурні контрасти.

Напередодні стало відомо, що арктичне повітря цього тижня принесе різке похолодання в Україну, Польщу, Німеччину та країни Балтії: з середини тижня очікуються морозні дні, коли температура не підніметься вище 0°C навіть удень.

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