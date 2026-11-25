Марс, Юпітер, зорю Регул і Місяць можна буде побачити без телескопа. Головне - прокинутися до світанку.

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Марс, Юпітер і Місяць вишикуються у паралелограм / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Коли та о котрій годині дивитися на небо

Які світила утворять паралелограм

Що робити, якщо 30 листопада буде хмарно

Вранці 30 листопада на небі з'явиться рідкісна фігура: Марс, Юпітер, найяскравіша зоря сузір'я Лева Регул і Місяць вишикуються в пласкому паралелограмі. Це видовище яскравіше за класичний парад планет, адже всі чотири світила добре помітні неозброєним оком - за умови ясного неба. Про це йдеться в прогнозі, який опублікувала астрономка Река Кеньвеш-Тот на сайті обсерваторії Свабхедьї в Будапешті. За її даними, спеціальне обладнання для спостереження не знадобиться.

Найефектніше розташування світил очікується 30 листопада близько 6:00 ранку за місцевим часом. У цей момент чотири небесні тіла будуть високо в небі, приблизно на 54 градуси над південним горизонтом, у сузір'ї Лева.

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В Україні орієнтуватися варто приблизно на ту саму годину - близько шостої ранку за київським часом, поки небо ще темне і не почало світати.

Астрономка окремо наголосила на висоті, на якій буде видно фігуру.

"Отже, 30 листопада о 6:00 ранку ми зможемо побачити їх на висоті 54 градуси над південним горизонтом", - зазначила Кеньвеш-Тот.

Де шукати Марс, Юпітер і Регул на небі

Червонуватий Марс буде видно ліворуч у фігурі, а блакитно-білий Регул - праворуч і трохи нижче. Іншу сторону паралелограма утворять Юпітер і Місяць, освітлений на 62%, які розташуються нижче.

Відстань між двома найближчими об'єктами в кожній парі становитиме близько 2,3 градуса, тож композиція буде компактною та легко впізнаваною. Особливість явища в тому, що всі чотири світила яскраві самі по собі: блиск Марса сягне 0,5 зоряної величини, а Юпітер світитиме ще яскравіше.

За розрахунками астрономічного сервісу Star Walk, блиск Юпітера становитиме -2,2 зоряної величини, а Регула - 1,4. Усі чотири об'єкти вмістяться на небі в коло діаметром близько 5 градусів.

Що робити, якщо 30 листопада буде хмарно

Для спостереження достатньо вікна, що виходить на південь, і ясного неба. Власники бінокля або невеликого телескопа з широким полем зору і збільшенням 5-7 разів зможуть побачити всі чотири світила в окулярі одночасно.

Над Марсом буде помітна тьмяніша зоря 37 Лева - ще один цікавий об'єкт для спостереження в бінокль. Якщо ж світанок 30 листопада виявиться хмарним, у спостерігачів буде друга спроба.

"Якщо цього дня світанок буде похмурим, 1 грудня ми також зможемо побачити цю четвірку", - пояснила астрономка.

Втім, 1 грудня о 6:00 Місяць уже трохи віддалиться від решти світил, тож правильний паралелограм порушиться, хоча група залишиться поруч.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня відбулося глибоке часткове місячне затемнення, під час якого понад 96% диска Місяця занурилося в тінь Землі. Наступного такого затемнення доведеться чекати до 2028 року.

До слова, Місяць цікавить не лише астрономів. Для тих, хто планує справи за фазами нічного світила, є місячний календар на листопад 2026 року. У ньому враховано місячні дні, молодик, повню та перебування Місяця в знаках зодіаку.

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