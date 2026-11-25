Губернатор регіону визнав пошкодження, а в аеропорту Курумоч запровадили план "Килим" і обмежили польоти.

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Куйбишевський НПЗ після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Exilenova+ ​

Що сталося:

Під атакою дронів опинилися Сизранський і Куйбишевський НПЗ

Обидва заводи вже атакували у вересні

Губернатор Федорищев визнав пошкодження в регіоні

У ніч на 25 листопада безпілотники атакували Самарську область країни-агресорки РФ - там спалахнули пожежі одразу на двох великих нафтопереробних заводах "Роснафти" - Сизранському та Куйбишевському.

Про пожежу на Сизранському НПЗ на тлі атаки БПЛА повідомило російське незалежне видання ASTRA в Telegram. За даними OSINT-аналітика видання, жителі Сизрані поширюють відео масштабної пожежі в межах міста, а повітряну тривогу в регіоні оголосили ще до цього.

відео дня

Сизранський НПЗ ввели в експлуатацію 1942 року, з 2007-го він входить до структури "Роснафти". Проєктна потужність заводу - близько 8,5-8,9 млн тонн нафти на рік. Він переробляє західносибірську й самарську нафту та виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, суднове паливо і бітум.

У лютому 2025 року український Центр протидії дезінформації окремо наголошував, що завод відіграє для російської армії важливу роль у забезпеченні пальним і є частиною логістики військ.

Сизранський НПЗ / Фото: ASTRA

Що відомо про попередній удар по Сизранському НПЗ

У попередній раз Сизранський НПЗ атакували в ніч на 15 вересня, удар тоді підтвердив Генштаб ЗСУ. За даними українського командування, на заводі пошкодили установку первинної переробки нафти АВТ-6 і резервуарний парк.

Після того удару НПЗ зупиняв переробку нафти, а ремонт мав тривати щонайменше місяць. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак тоді заявляв, що нафтопереробні підприємства Росії прискорено відновлюють роботу після українських атак.

Атака на Куйбишевський НПЗ у Самарі

Згодом ASTRA в Telegram повідомила про атаку ще на один завод Самарської групи НПЗ "Роснафти" - Куйбишевський, розташований у межах Самари. Його називають найбільшим підприємством нафтової галузі регіону.

Завод збудували 1943 року, до "Роснафти" він входить з травня 2007-го. Його проєктна потужність становить 7 млн тонн нафти на рік, а в переліку продукції - понад 20 найменувань: бензини, зимове й літнє дизельне пальне екологічного класу К5, скраплені гази, сірка.

Куйбишевський НПЗ також атакували у вересні: 22 вересня ураження заводу підтвердив президент України Володимир Зеленський. Тоді повідомлялося, що резервуари з паливом у вогні було видно навіть з космосу.

За словами місцевих жителів, безпілотну небезпеку в області оголосили близько опівночі, а повітряну тривогу ввімкнули вже під час атаки, і то не всюди.

Горить Куйбишевський НПЗ / Фото: Exilenova+

Горить Куйбишевський НПЗ / Фото: Exilenova+

Що кажуть у Самарській області

Губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев визнав атаку на регіон.

"Іде відбиття атаки ЗСУ по нашій території. Працюють ППО, мобільні вогневі групи. Увімкнено попереджувальні сирени. Дотримуйтеся правил безпеки. Зберігайте пильність, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написав Федорищев.

Він також визнав, що в регіоні "є пошкодження після атаки ЗСУ" цієї ночі. В аеропорту Самари Курумоч запровадили план "Килим" - діють тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи й перебої з інтернетом. Вони також скаржаться, що повітряна тривога пролунала лише через годину після початку атаки.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи зупинить Україна удари по російських НПЗ?

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду наголошував, що Україна не планує припиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі. За його словами, нарощування виробництва дронів дозволить завдавати нафтовій галузі РФ ще більшої шкоди.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії (з обшуками приходили до Fire Point, Vyriy, Української бронетехніки тощо), адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос - ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - наголосив Загородній.

Проблеми з пальним, за оцінкою експерта, б'ють не лише по збору врожаю, а й по морській логістиці зернового експорту РФ. Це запускає ланцюгову реакцію для аграрного сектору та бюджету Росії.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Це означає, що частину врожаю Росія втратить. Перекрито рух суден в Азовському морі, а це означає втрату 20% експорту пшениці, і, відповідно, мінус валютна виручка", - пояснив Загородній.

Атаки на НПЗ Росії - новини

Як повідомляв Главред, неспокійною була і ніч на 23 листопада в Ростовській області. Тоді дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, після чого на підприємстві спалахнула сильна пожежа.

Того ж дня під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії в Пермі. Вранці 23 листопада дрони атакували завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, над містом піднявся чорний дим. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресорки.

Ще раніше під удар потрапив Сибір. У ніч на 11 листопада в Омську кілька годин не стихали вибухи після атаки дронів на найбільший НПЗ Росії. На Омському НПЗ спалахнула пожежа.

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