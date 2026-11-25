Канцлер Німеччини заявив, що європейці повинні і будуть встановлювати Росії чіткі кордони.

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Росія прагне більшого, ніж просто Україна, вважає Мерц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, сайт Кремля

Коротко:

Мерц попередив, що амбіції РФ не обмежуються Україною

Росія ескалює ситуацію в Балтійському регіоні, Польщі та в космосі

Німеччина обіцяє термінові рішення у сфері оборони

Росія хоче більшого, ніж просто Україна, - з таким застереженням виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, країна-агресор уже вдається до ескалації в Балтійському регіоні та навіть у межах кордонів Німеччини.

Мерц виступив у Бундестазі 25 листопада під час дебатів щодо бюджету, повідомляє The Guardian. Канцлер заявив, що Німеччина "занадто довго нехтувала фундаментальними питаннями" у сфері оборони, інфраструктури, демографії та економіки.

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Тому, на переконання Мерца, рішення потрібно ухвалювати терміново, насамперед у сфері оборони. Головною причиною він назвав загрозу з боку Росії.

Канцлер також різко висловився щодо тих, хто не помічає цієї загрози.

"Росія точно знає, чого хоче, і Росія хоче більшого, ніж просто Україна. Той, хто не може цього зрозуміти, або не розуміє, яким має бути світ, або відстоює зовсім інший порядок денний - такий, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям нашої власної країни", - підкреслив Мерц.

Де Росія загострює ситуацію?

За словами канцлера, Москва загострює напруженість у Балтійському регіоні, у Польщі та навіть у космосі. Ескалація, підкреслив він, зачіпає й територію самої Німеччини.

"Вона вдається до ескалації у великих масштабах - у тому числі в межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, маємо і будемо встановлювати чіткі межі для Росії", - заявив Мерц.

Мерц і Росія - новини

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв захищати кожен дюйм території Альянсу, зокрема в космосі. Так він відреагував на повідомлення німецьких ЗМІ про можливі плани РФ вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою. Мерц цю інформацію не підтвердив і не спростував, але назвав такі плани ознакою готовності Москви до ескалації.

У Німеччині також відповіли на претензії Путіна щодо 1997 року. Глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль назвав вимогу Путіна несерйозною. За його словами, мир у Європі можливий лише всупереч Росії.

Крім того, Мерц висловився щодо минулого Альянсу. Канцлер назвав головною помилкою НАТО рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України. Він також підтримав ідею повернутися до питання про членство України в Альянсі.

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