Співак зізнався, яка риса характеру заважає йому відкрито говорити про почуття у стосунках.

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Дантес і Надя Дорофєєва - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва, Дантес

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Дантес розкрив головну помилку свого шлюбу з Надею Дорофєєвою

Яку рису характеру артист назвав непростою для стосунків

Український співак і актор Володимир Дантес поділився роздумами про свій невдалий шлюб зі співачкою Надею Дорофєєвою та відверто зізнався, у чому могла критися головна помилка. У коментарі для проекту "Ранок у великому місті" артист зазначив, що однією з ключових проблем у той період життя стало нерозуміння самого себе та власних бажань.

За словами виконавця, лише після розірвання шлюбу йому вдалося переосмислити багато речей і зробити для себе важливі висновки. Дантес припустив, що подібні труднощі знайомі багатьом представникам його покоління, які створюють сім'ю занадто рано, а пізніше, намагаючись розібратися в собі, мимоволі віддаляються від близьких.

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Дантес - особисте життя / фото: instagram.com, Дантес

"Це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося занадто рано або досягали віку, коли не розуміли, що з нами відбувається. І щоб знайти себе, ми втрачаємо людей, які нас кохали, або відштовхуємо їх, або розуміємо, що насправді ми не кохали", - розповів співак.

Окремо Володимир назвав рису власного характеру, яка, на його думку, помітно ускладнює побудову особистих стосунків. Артист зізнався, що йому непросто ділитися переживаннями та показувати свою вразливість, навіть якщо всередині дуже боляче.

Дантес - причини розлучення / скрін з відео

"Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина. Мені важко говорити про почуття. Ми можемо демонструвати, що ми такі круті, але насправді ми вразливі. Нам часто боляче, але ми не можемо про це сказати", - додав Дантес.

Нагадаємо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва одружилися в липні 2015 року, а навесні 2022-го несподівано для шанувальників оголосили про розлучення. Після розлучення співачка вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна, тоді як сам Дантес тривалий час перебував у стосунках з його колишньою дружиною Дашею Кацуріною.

Володимир Дантес / інфографіка: Главред

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