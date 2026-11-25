НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 27 листопада.

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Курс валют на 27 листопада / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

Який офіційний курс долара встановив НБУ на 26 листопада

Скільки коштуватимуть євро та польський злотий

Як змінилися курси іноземних валют порівняно з попереднім днем

На четвер, 26 листопада, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар і євро синхронно обвалились. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 26 листопада

На четвер офіційний курс долара США дещо впав. НБУ послабив курс американської валюти на 8 копійок - до 45,27 гривні за долар.

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Курс євро на 26 листопада

Курс євро також знизився. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 7 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 26 листопада

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 26 листопада порівняно з 25 листопада на 6 копійок- до 11,05 гривні.

Яким буде курс валют наприкінці листопада

З 23 до 29 листопада курс долара в Україні прогнозується в межах 45,1–45,75 грн, а євро – 50–52 грн. Попри економічні виклики, різких стрибків валютних котирувань найближчим часом не очікується. Такий прогноз озвучив директор департаменту "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Серед чинників, які впливатимуть на гривню, експерт назвав інфляцію, зростання цін на пальне, наслідки російських атак, збільшення потреби в імпорті та попит на іноземну валюту. Водночас перед Чорною п'ятницею на готівковому ринку може побільшати доларів: українці продаватимуть валютні заощадження, щоб отримати гривню для покупок.

"Відтак надмірний поспіх із придбанням валюти навряд чи можна вважати раціональною стратегією. Значно важливіше враховувати власні фінансові потреби, різницю між курсами купівлі та продажу й реальну ситуацію на ринку", – наголосив експерт.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що в середу, 25 листопада, Національний банк України встановив вищий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий продемонстрували зростання порівняно з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначив, що до кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозують. Він зауважив, що коливання очікуються в межах 45-46 грн на міжбанківському ринку.

Крфм того, економіст Олександр Савченко заявив, що американська валюта не сягне 50 гривень до кінця 2026 року.

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