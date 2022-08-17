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Мелітополь струсонув потужний вибух біля комендатури окупантів - мер

17 серпня 2022, 12:27

Загалом після нещодавньої серії вибухів у Мелітополі окупанти розставили пересувні блокпости. А по місту з вечорі 15 серпня стоять патрулі автоматників.

Мелітополь, вибух
Мелітополь струсонув потужний вибух біля комендатури окупантів-мер / inform.zp.ua і скріншот з відео

В центрі окупованого Мелітополя вдень у середу, 17 серпня, прогримів потужний вибух. Першим про це на своїй сторінці в месенджері Telegram повідомив мер міста Іван Федоров.

"Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розташована одна з комендатур окупантів. Чекаємо подробиці втрат серед ворогів", - написав він.

Як пише місцеве видання РИА Мелітополь повідомляє, що вибух було чути в різних мікрорайонах. Також наявна інформація, що вибух зафіксований в південній частині Мелітополя ‒ на виїзді.

Загалом після нещодавньої серії вибухів у Мелітополі окупанти розставили пересувні блокпости. А в цілому по місту з учорашнього дня стоять патрулі автоматників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські партизани підірвали залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя. Через це вже дві доби ешелони з окупованого Криму не можуть рухатися до Мелітополя. Після підриву мосту окупанти з неділі, 14 серпня, почали проводити масові фільтраційні заходи в Мелітополі та найближчих населених пунктах. Однак їм не вдалося знайти жодного партизана.

До того стало відомо про два вибухи в Мелітополі. Один з них прогримів біля міського військкомату, інший - в лісопарку. Відомо, що окупанти завозили в Лісопарк велику кількість військової техніки.

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Автор: Єгор Бунін
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