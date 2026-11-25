Майбутній король Великої Британії хоче надати молодшим спадкоємцям більше свободи.

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Принц Вільям може позбавити дітей титулів / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

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Чому принц Луї та принцеса Шарлотта можуть відмовитися від титулів

Кого ще з королівської родини можуть торкнутися реформи принца Вільяма

Принц Вільям може позбавити своїх молодших дітей королівських титулів, коли зійде на британський престол. Як пише RadarOnline з посиланням на нову книгу королівського автора Тома Сайкса "Герцоги небезпеки: Гаррі, Ендрю та Едуард VIII: запасні, що потрясли трон", принц Уельський та його дружина Кетрін виступають за те, щоб надати 11-річній принцесі Шарлотті та 8-річному принцу Луї більше свободи у виборі власного майбутнього.

За словами друзів пари, майбутній монарх зосереджений на "звільненні своїх дітей" від жорстких рамок палацового протоколу. У той час як 13-річному принцу Джорджу судилося успадкувати корону, його молодші брат і сестра зможуть будувати кар’єру поза межами королівського інституту, відмовившись від титулів Їх Королівських Високостей (HRH).

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Зазначається, що в цьому питанні Вільям надихається прикладом 76-річної принцеси Анни та 62-річного принца Едварда, чиї діти виросли, не використовуючи королівські титули у повсякденному житті. Згідно з передбачуваними реформами, зарплати, утримання та резиденції отримуватимуть лише ті члени сім’ї, які виконують офіційні обов’язки.

Принцеса Шарлотта з батьком / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Решті родичів, зокрема герцогу та герцогині Сассекським, доведеться забезпечувати себе самостійно, не розраховуючи на привілеї та фінансування від корони. Сам Вільям раніше не приховував, що має намір серйозно оновити інститут монархії, який у майбутньому успадкує від 78-річного короля Чарльза.

"Зміни в моєму порядку денному - це зміни на краще. Я хочу створити світ, у якому мій син пишатиметься тим, що ми робимо, світ і роботу, які справді змінюють життя людей на краще", - заявив принц Вільям у розмові з актором Юджином Леві в проєкті Apple TV "Неохочий мандрівник".

Принц Луї - молодший син принца Вільяма / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Про серйозність намірів майбутнього короля свідчать і його кроки в управлінні герцогством Корнуолл, де оголошено про плани продати близько 20% об’єктів нерухомості протягом десятиліття. Виручені 500 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на доступне житло, відновлювану енергетику та екологічні ініціативи.

"Він зазирнув "під капот" і тепер ухвалює справді складні рішення, змінюючи організацію, яка не змінювалася дуже довгий час", - пояснив представник Вільяма.

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