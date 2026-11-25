У ПФУ пояснили, як виявити помилку, через яку пенсіонерам начисляють менше коштів.

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Виправити розрахунок пенсії можна шляхом перевірки даних / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Пропущені періоди роботи зменшують коефіцієнт стажу

Дані можна перевірити в "Пенсійному калькуляторі" ПФУ

Неоцифрований стаж не зникає, документи приймають і далі

Якщо в електронних даних Пенсійного фонду немає частини періодів роботи або зарплати, майбутня пенсія може бути нижчою. Причина в тому, що розмір виплати напряму залежить від страхового стажу й заробітку.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Від чого залежить розмір пенсії

Пенсію за віком рахують за формулою із Закону №1058-IV:

П = Зп × Кс, де П - розмір пенсії, Зп - заробітна плата, з якої її обчислюють, а Кс - коефіцієнт страхового стажу.

"На розмір пенсії впливають страховий стаж, заробіток та рік призначення пенсії", - пояснили в ПФУ.

Якщо частини стажу немає в Реєстрі застрахованих осіб, коефіцієнт стажу буде меншим, і пенсія разом з ним. Так само на розрахунок впливають неповні дані про зарплату.

Чому важить рік виходу на пенсію

Для розрахунку беруть середню зарплату в Україні за три календарні роки перед роком звернення:

у 2022 році брали показник за 2019–2021 роки: 10 846,37 грн;

у 2026 році беруть показник за 2023–2025 роки: 17 482,87 грн.

Тому навіть за однакових стажу й коефіцієнта заробітку пенсії людей, які оформили її в різні роки, можуть відрізнятися.

Що таке індивідуальний коефіцієнт зарплати

Цей коефіцієнт показує, як заробіток людини співвідноситься із середньою зарплатою в Україні за той самий місяць. Зарплата на рівні середньої дає коефіцієнт близько 1, вища дає більший коефіцієнт, нижча - менший.

"Чим вищим був офіційний заробіток, з якого сплачувалися страхові внески, тим вищою, за інших рівних умов, може бути пенсія", - наголосили в Пенсійному фонді.

У розрахунок іде зарплата за весь страховий стаж з 1 липня 2000 року. За певних умов можна додати дані про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року, якщо їх підтверджують документи.

Як перевірити стаж у "Пенсійному калькуляторі"

Увійдіть на вебпортал ПФУ через КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA. Відкрийте сервіс "Пенсійний калькулятор". Перевірте дані про стаж і зарплату та за потреби доповніть їх.

Далі натисніть "Зберегти та розрахувати". Сервіс покаже страховий стаж, коефіцієнти стажу й заробітку та прогнозний розмір пенсії.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

У ПФУ уточнюють, що це лише орієнтовна сума: остаточну визначають під час призначення пенсії за законодавством, яке діятиме на той момент.

"Якщо в електронних даних немає окремих періодів роботи, це не означає, що стаж втрачено", - зазначили в ПФУ.

Документи можна подати до Пенсійного фонду, щоб їх оцифрували.

Строк 10 червня 2026 року теж не обнулює стаж: відомості з паперової трудової книжки приймають і після цієї дати.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що уряд готує масштабну перебудову пенсійної системи, яка змінить сам принцип нарахування виплат. Замість застарілих формул пропонується запровадити поділ пенсії на базову й страхову частини з системою балів.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2026 року пенсіонери окремих категорій мають право на підвищені мінімальні пенсійні виплати - до 4 213 гривень на місяць. Розмір гарантованої суми залежить від віку людини, тривалості страхового стажу та інших умов призначення пенсії.

Напередодні стало відомо, що з 1 січня 2027 року українцям, які хочуть вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Ця вимога щороку зростає на рік і у 2028 році зупиниться на 35 роках для чоловіків і жінок.

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