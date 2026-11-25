Найближчими днями Україна може опинитися під загрозою нового масованого ракетного удару з боку Росії.

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РФ готує масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот, European Space Imaging

Коротко:

Росія накопичила ракетне озброєння для удару по Україні

Найбільша загроза обстрілу зберігається для Києва та семи областей

Російські Ту-160 і Ту-95МС готують до можливого масованого обстрілу

Починаючи із середи, 25 листопада, існує підвищена загроза нанесення масованого ракетного удару по території України. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

За попередньою інформацією, протягом 21–24 листопада Росія поповнювала запаси балістичного озброєння та ударних безпілотників у Брянській, Курській, Воронезькій і Ростовській областях.

відео дня

Нараз відомо про накопичення:

Балістичних ракет "Іскандер-М", "С-400" та "Онікс-М" на території Брянської області;

Ракет "Циркон" у Курській та Ростовській областях;

Балістичних ракет "KN-23" у Воронезькій області.

Звідки РФ атакує Україну ракетами / Інфографіка: Главред

Найбільша загроза, за даними моніторингового каналу, існує для Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Потенційними цілями російських військ залишаються мости через Дніпро та об’єкти енергетики у зазначених регіонах.

"Закликаємо населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завчасно зарядити засоби резервного живлення та підготувати запаси води й необхідних речей", - наголошують моніторингові ресурси.

Росія готує стратегічну авіацію до ракетного удару

Водночас моніторингові канали повідомляють про підготовку російської стратегічної авіації. За їхніми даними, 25 листопада росіяни активно перекидали літаки Ту-160 і Ту-95 для підготовки до можливого масованого нальоту.

Зокрема, один літак Ту-160 передислокували з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" для спорядження крилатими ракетами. Також розпочалося спорядження бортів Ту-95МС на Далекому Сході.

Моніторингові ресурси попереджають про високу загрозу масованого балістичного обстрілу Києва та області протягом наступних 48 годин. За їхньою інформацією, до удару підготували близько 33 ракет, розміщених у чотирьох областях Росії.

Літаки Ту / Інфографіка Главреда

Скільки балістичних ракет може виробляти Росія

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що найскладніше для української ППО - саме балістика.

"З перехопленням російської балістики справді серйозна проблема", - наголосив експерт.

Говорячи про темпи виробництва, Коваленко пояснив, що країна-агресорка здатна регулярно поповнювати запаси таких ракет.

"Зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виробити 90 таких ракет", - пояснив Коваленко.

Водночас, за словами аналітика, окрім ураження інфраструктури, Росія "ставить перед собою й інше завдання - терор цивільного населення".

Ракетні удари по Україні - останні новини

Главред писав, що російська окупаційна армія завершує підготовку до нового масованого ракетного удару і може завдати його найближчими днями. Для атаки ворог підвіз до прикордонних областей РФ 33 балістичні та 7 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що з настанням стійких морозів країна-агресор Росія може посилити ракетні та дронові удари по Україні, зосередивши їх на енергетиці. Противник, імовірно, спробує використати холод, щоб перевантажити енергосистему та залишити людей із перебоями у світлі, теплі й воді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових атак. Він у зверненні закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і дбати про безпеку.

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