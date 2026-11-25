Пропагандисти намагалися довести, що зіркове подружжя вже давно живе окремо.

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Максим Галкін та Алла Пугачова - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Як російські пропагандисти намагалися переконати аудиторію в розлученні Пугачової та Галкіна

Чим закінчилося стеження біля будинку співачки на Кіпрі

Російський пропагандистський телеканал відправив знімальну групу на Кіпр, де мешкають Алла Пугачова та Максим Галкін, щоб довести, ніби подружжя більше не разом. Однак фінал "розслідування" обернувся проти самих авторів, оскільки в кадр потрапили співачка з чоловіком і дітьми, які спокійно заходили в будинок, розповіла ведуча телеканалу "Дождь".

У сюжеті Галкіна назвали "втікачем-іноземним агентом", а Пугачовій приписали нового супутника в Лімасолі, оголосивши якогось чоловіка на прізвище Крузін її головною опорою. Ведуча "Дождя" заступилася за співачку, підкресливши, що вона чудово виглядає.

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За Аллою Пугачовою стежили на Кіпрі / скрін з відео

"Хіба вона не виглядає чудово для свого віку? Вона просто чудово виглядає, до того ж чудово одягнена. Мені здається, вона вперше по-справжньому щаслива. Принаймні, в інтерв’ю Катерини Гордєєвої я вперше в житті побачила Аллу Борисівну справді щасливою", - зазначила журналістка.

Крім того, автори сюжету намагалися натякнути на близькість Максима Галкіна з одеською організаторкою концертів Іриною Заграничною. Наприкінці журналісти підкараулили Пугачову біля будинку, але отримали відмову від інтерв’ю, а люди з її оточення вибили телефон з рук кореспондентів. Іронія ситуації проявилася в останніх кадрах, де Пугачова та Галкін із дітьми спокійно заходили до свого дому, повністю спростувавши твердження пропагандистів.

Пугачова та Галкін розвіяли чутки про розлучення / скрін з відео

"Тобто варто було отримати візу на Кіпр, щоб розповідати, що Галкін із Пугачовою не живуть разом, а потім раптом зняти їх разом із дітьми, розслаблених і щасливих, коли вони заходять у спільний будинок. Таке ж буває?" - іронічно зауважила ведуча "Дождя".

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