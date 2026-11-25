Керівник ОП розповів про хід переговорів та можливі зміни на дипломатичному полі.

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Новий обмін полоненими пройде у кілька етапів / Колаж: Главред, фото: Кирило Буданов, Володимир Зеленський

Що сказав Буданов:

Україна готується до нового масштабного обміну полоненими

Київ розраховує евакуювати цивільних з ТОТ

Наступні переговори про мир можуть відбутися у новому форматі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що Київ готує масштабний обмін військовополоненими, а також евакуацію людей з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Про це він сказав на заході "Діалог заради єдності", коли відповідав на запитання журналістки Новини.LIVE. Голова ОП назвав орієнтовні терміни для першої групи звільнених.

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"Кінець листопада, початок грудня. Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатись", - зазначив Буданов.

До кінця року Україна розраховує повернути ще цивільних і військових. Утім, усе за одну операцію не відбудеться: людей багато, тому процес розтягнуть у часі.

"Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде", - наголосив керівник ОП.

Зараз умови обміну погоджують з російською стороною. Окремо опрацьовують, як вивезти людей з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Україна продовжує працювати у дипломатичному полі

За оцінкою Буданова, переговори просуваються поступово і загалом за планом. Найближчий контакт із союзниками призначили вже на сьогодні.

"Сьогодні мають бути в телефонному режимі чергові консультації між нами, європейськими партнерами", - сказав він.

Що дасть ця робота, стане зрозуміло згодом. Буданов також сподівається, що до Різдва відбудеться робоча зустріч у чотиристоронньому форматі, де будуть Україна, США, Європа та країна-агресор Росія.

На запитання, чи реально залучити європейців безпосередньо до перемовин, Буданов відповів обережно.

"Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично", - припустив керівник ОП.

Водночас керівник ОП відкинув і чутки про нібито суперечки всередині української переговорної команди.

"Не читайте радянські газети на ніч", - порадив Буданов.

Чому переговори з РФ поки не наближають мир

Главред писав, що за словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, переговори не наближають завершення війни, оскільки стратегічні цілі Росії виходять далеко за межі захоплення українських територій.

Кремль прагне змінити баланс сил у Європі та підпорядкувати Україну, тому не зацікавлений у припиненні бойових дій без досягнення власних цілей. За оцінкою депутата, нинішня дипломатична активність не свідчить про готовність Москви до реальних поступок. Він наголошує, що без зовнішнього тиску змусити російське керівництво припинити війну не вдасться.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія не обговорює залучення представників Європи до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, хоча й визнає, що певний обмін думками з європейцями відбувається.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз очікує від Росії двох конкретних кроків, які підтвердять її готовність до переговорів. Йдеться про енергетичне перемир’я на час зими та про безпечне транспортування продовольства через Чорне море.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа тихо відклала пропозиції використовувати спільні бізнес-проєкти як стимул для РФ завершити війну проти України.

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