Коти виконують шість прихованих обов’язків, коли залишаються вдома самі.

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Що роблять кішки на самоті / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Кішки стежать за безпекою в домі

Перевіряють підозрілі звуки та незнайомі предмети

Доглядають за собою та іншими домашніми тваринами

Поведінка котів далеко не завжди піддається поясненню. Ці улюбленці здатні дивувати власників своїми звичками, особливо коли залишаються без нагляду. Поки господарів немає вдома, пухнасті улюбленці не тільки відпочивають і шукають щось смачне, а й займаються своїми справами. Про шість незвичайних занять кішок розповідає видання Your Tango.

Чим займаються кішки, коли господарів немає вдома

Виявляється, час на самоті для котів аж ніяк не обмежується сном і прийомами їжі. Вони досліджують територію, стежать за тим, що відбувається навколо, доглядають за собою та знаходять способи розважитися. Деякі з цих звичок можна назвати справжніми домашніми обов’язками.

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1. Стежать за безпекою будинку

Поки господарів немає, коти пильно стежать за звичною територією. Вони обходять кімнати, заглядають у затишні куточки та прислухаються до сторонніх звуків. Нерідко улюбленці забираються на дивани, стільці та інші височини, звідки зручніше спостерігати за тим, що відбувається, зокрема біля вхідних дверей.

Дослідження вчених з японського Університету Кіото та Університету Софії показало, що кішки здатні формувати уявну карту навколишнього простору. Вони запам’ятовують розташування кімнат і предметів, завдяки чому можуть орієнтуватися у звичному оточенні та помічати зміни. Така здатність допомагає тваринам краще контролювати свою територію.

2. Перевіряють підозрілі звуки та незнайомі предмети

Якщо під час обходу будинку кішка помічає щось незвичайне або чує незнайомий звук, вона навряд чи залишить це без уваги. Улюбленець може обережно попрямувати до джерела шуму, уважно оглядаючи навколишній простір і прислухаючись до кожного шурхоту.

Така поведінка пояснюється природною цікавістю та територіальними інстинктами кішок. Їм важливо розуміти, що відбувається навколо і чи не з’явилося на звичній території чогось нового. Тому будь-який підозрілий звук або незнайомий предмет може стати приводом для невеликого розслідування.

3. Доглядають за собою та іншими домашніми тваринами

Коли кішка переконується, що нічого незвичайного не відбувається, вона може присвятити час догляду за собою. Тварини ретельно вилизують шерсть, видаляючи забруднення та випалі волоски. Це своєрідний щоденний ритуал, який допомагає підтримувати чистоту.

Іноді турбота поширюється й на інших мешканців будинку. Кішки можуть вилизувати своїх родичів і навіть собак. Така поведінка не тільки допомагає підтримувати гігієну, але й зміцнює емоційний зв’язок між тваринами. Деякі улюбленці виявляють подібну ніжність і до господарів, коли ті повертаються додому.

4. Розважаються та граються

Навіть якщо кішка більшу частину дня проводить уві сні, їй потрібен час для активності. Залишившись сама, вона може гратися з іграшками, досліджувати цікаві предмети або вигадувати власні розваги. Іноді об’єктом уваги стають речі власників, а за відсутності розваг улюбленець може переключитися на меблі та шпалери.

Як зазначається в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Veterinary Science, дряпання меблів іноді пов’язане зі стресом. Тому фахівці рекомендують розміщувати в будинку дряпалки в кількох зручних місцях. Вони допоможуть тварині задовольнити природну потребу точити кігті, знизити напругу та уникнути псування меблів.

5. Їдять і влаштовують невеликі перекуси

Прийом їжі - ще одне важливе заняття кішок під час відсутності господарів. При цьому у кожного улюбленця можуть бути власні вподобання: одні з’їдають усю порцію одразу, інші повертаються до миски кілька разів протягом дня.

Наприклад, кішка може залишити частину ранкового корму на потім, щоб перекусити ним ближче до обіду або ввечері. Така поведінка пов’язана з індивідуальними харчовими звичками тварин. Тому не варто дивуватися, якщо залишена вранці їжа зникає поступово, а не відразу після того, як господарі пішли.

6. Спостерігають за вулицею та сусідами

Підвіконня для багатьох котів стає своєрідним спостережним пунктом. Влаштувавшись біля вікна, улюбленці можуть годинами стежити за птахами, білками, перехожими та сусідами, які виходять на прогулянку з собаками.

Незважаючи на домашній спосіб життя, кішки зберігають мисливські інстинкти. Спостереження за рухомими об’єктами допомагає їм підтримувати інтерес до навколишнього світу та отримувати розумове навантаження. Крім того, біля вікна тварини можуть просто проводити час, спостерігаючи за звичним життям за межами квартири.

І, звичайно, у котів є ще одне важливе заняття: стежити за поверненням господарів. Багато власників помічали, що улюбленці заздалегідь займають місце біля дверей або вікна, немов чекаючи на появу найдорожчої для них людини.

Правила вигулу котів / Інфографіка: Главред

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