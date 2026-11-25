Експрем'єр Британії нагадав, що у 2008 році шлях Києва до Альянсу заблокувала Німеччина на чолі з Ангелою Меркель.

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Джонсон пояснив, що могло запобігти війні в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Головне із заяви Джонсона:

Війни могло не бути, якби Україна вступила в НАТО

Членство Києва у 2008 році заблокувала Німеччина

Захід досі не визначив цілей у війні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країна-агресор Росія могла б не напасти на Україну, якби та стала членом НАТО ще до 2014 року. Водночас політик розкритикував Захід за відсутність чітких цілей у війні й назвав це головною перешкодою для миру. Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Джонсон нагадав, що 2008 року тодішній президент США Джордж Буш не заперечував проти вступу Києва до Північноатлантичного альянсу. Однак європейські країни, передусім Німеччина на чолі з Ангелою Меркель, заблокували цей сценарій на вимогу Путіна.

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"Не думаю, що ця війна взагалі почалася б, якби Україна справді була членом НАТО до 2014 року. Або хоча б до 2022 року", - наголосив він.

Головну слабкість нинішньої політики Заходу експрем'єр бачить у тому, що ні Вашингтон, ні європейські столиці досі не сформулювали, чого саме прагнуть досягти.

За його словами, союзники також уникають відповіді на питання, яке місце вони відводять українцям і яким бачать майбутнє їхньої держави.

Таку позицію Джонсон назвав "хронічною та непотрібною відмовою по обидва боки Атлантики". На його переконання, саме вона, заснована на "ганебній невизначеності" та "половинчастій рішучості", стала "головною перешкодою на шляху до миру".

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Чи є перемога Києва лише питанням часу

Попри критику союзників, британський політик не сумнівається, чим має завершитися війна. На його думку, нерішучість партнерів лише відтягує розв'язку, яка без неї була б очевидною.

"Затримує те, що в іншому випадку було б неминучою перемогою вільної, суверенної та успішної України", - підсумував Джонсон.

Чи може війна в Україні завершитися до 2027 року

Керівник Офісу президента Кирило Буданов говорив, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим.

Він зазначив, що не знає людей, які б цього не хотіли, але реалістичність таких термінів залежить від багатьох факторів.

"Так а хто ж не хоче? Скажіть, чи є в світі людина, яка не хоче? Я таких не знаю. Чи реалістично це? Ну, залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося, хоча це буде просто диво", - наголосив керівник ОП.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання завершити війну проти України дипломатичним шляхом.

Водночас західні розвідки в останніх оцінках дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України, а появу європейських військових контингентів на українській території Москва розцінюватиме як прямий вступ Європи у конфлікт.

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