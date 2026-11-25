Лукашенко нагадав про монгольське панування над російськими землями та заявив, що за такою логікою Росію довелося б повернути під владу Монголії.

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Лукашенко нагадав Путіну історію Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Ключові тези:

Лукашенко нагадав про монгольське минуле російських земель

Білоруський диктатор виправдав позицію Путіна щодо України

Лукашенко закликав Росію та Європу продовжувати переговори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав диктатору Володимиру Путіну, що території сучасної Росії в певний історичний період перебували під владою монголів і татар. Він заявив, що за логікою історичних претензій тоді всю Росію довелося б повернути Монголії. Водночас білоруський диктатор виступив на захист Кремля та спробував виправдати російську агресію проти України. Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point.

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Лукашенко згадав монгольське минуле російських земель

Під час розмови про історію та територіальні претензії білоруський лідер навів приклад монгольського й татарського панування над частиною російських земель. Так він прокоментував твердження про історичну належність територій.

"Сьогодні стверджувати, що ця земля завжди була російською - ну, вона була російською у певний період. Але якщо глибше заглянути в історію, то російські землі колись належали монголам і татарам. Ви пам'ятаєте? Тоді нам доведеться повернути всю Росію Монголії. Путін це чудово розуміє", - заявив Лукашенко.

Лукашенко заперечує агресивність Путіна

Під час розмови журналістка порушила питання російської агресії проти України та позиції Кремля щодо української державності. Лукашенко став на захист російського президента й заявив, що той нібито поважає українців і не заперечує існування українського народу.

"Не варто зображувати Путіна агресором. У його характері немає агресивності. Ви скажете мені: "Як це? Він же розв’язав війну". Так, він розв’язав війну, але хіба Макрон не міг її розв’язати?" - заявив Лукашенко.

Окремо білоруський диктатор прокоментував твердження про заперечення Путіним української національної ідентичності. Він запевняє, що ніколи не чув від російського президента подібних заяв, а можливі протилежні висловлювання назвав обмовками.

"Повірте мені, Путін зовсім не вважає, що українського народу як такого не існує. Інакше не існувало б і білоруського народу. Якщо ви чули, як він десь таке казав, - можливо, це була просто обмовка. Ні, це на нього не схоже", - сказав Лукашенко.

Диктатор перекладає відповідальність на Україну

Під час інтерв'ю Лукашенко також спробував виправдати власну позицію щодо російської війни проти України. Він заявив, що не мав підстав втручатися на боці Києва, оскільки Україна нібито сама конфліктувала з Білоруссю через санкції та обмеження авіасполучення.

"Чому я мав зупиняти росіян і воювати за Україну? Україна вже перебувала у стані війни з Білоруссю. Вони запровадили проти нас санкції ще до вас, ще до Європейського Союзу. Вони закрили свій повітряний простір для наших літаків", - заявив білоруський диктатор.

Він також заперечив, що Москва прагне повної капітуляції України або її захоплення. За словами Лукашенка, російський президент нібито не бачить сенсу в управлінні всією українською територією після її окупації.

"Я ніколи не чув, щоб Путін казав, що Україна має капітулювати. Позиція Путіна навіть не полягає в тому, щоб захопити всю Україну. Я часто розмірковую про це так: припустімо, ми захопили Україну. А що далі? Як після цього керувати цією територією?" - сказав він.

Лукашенко виступив за переговори Росії з Європою

Окрему частину інтерв'ю присвятили переговорам щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки на європейському континенті. Лукашенко переконаний, що Росію та Білорусь не можна виключати з обговорення цих питань, а відмова від діалогу з Москвою може призвести до масштабнішого протистояння.

"Це страшна омана. Якщо виходити з такої логіки, то, мабуть, ми можемо дійти й до Третьої світової війни. На нашому континенті. Або ще гірше: Третя світова війна може призвести й до ядерного протистояння. А це вже становить небезпеку для всіх", - заявив Лукашенко.

Водночас він стверджує, що європейські держави мають бути безпосередніми учасниками переговорного процесу. За його словами, майбутнє континенту не можна обговорювати без представників самих європейських країн.

"Майбутнє Європи, по-перше, не можна обговорювати без самих європейців, а по-друге, яке майбутнє Європи Росія може обговорювати з Україною? Ну яке майбутнє Європи можна обговорювати з Україною? Це два протилежні табори, країни, що воюють. Про яку Європу вони можуть говорити?" - сказав білоруський диктатор.

Лукашенко звинуватив Україну в зриві попередніх переговорів

Говорячи про переговори щодо припинення війни, Лукашенко назвав обмін полоненими та тілами загиблих лише початковими гуманітарними кроками. Він також заявив, що Україна нібито зруйнувала попередні домовленості, через що сторонам доводиться починати обговорення заново.

"Я ж вам кажу, що саме ви й Україна винні в тому, що фактично перекреслили всі попередні раунди переговорів і позиції, які існували до цього. Тепер усе знову почали розглядати заново - старі питання по-новому", - заявив Лукашенко.

Він додав, що переговорний процес потрібно продовжувати, а гуманітарні домовленості мають стати основою для подальших контактів між сторонами.

"Нехай цими першими кроками стануть якісь гуманітарні акції - обмін тілами загиблих і обмін полоненими. Потрібно рухатися далі, далі йти", - наголосив самопроголошений президент Білорусі.

Чи зможе Трамп домовитися з Путіним про завершення війни: думка експерт

Трамп опинився у вразливішому становищі, ніж Путін, у переговорах щодо завершення війни. Попри тривалий торг між Вашингтоном і Москвою, сторони досі не змогли досягти реальних домовленостей, а американський президент зацікавлений у політичному результаті. Про це повідомив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду.

Переговорний процес між лідерами США та Росії триває від початку президентства Трампа. Одним із ключових епізодів стала зустріч в Анкориджі, однак очікування щодо її результатів не виправдалися.

"Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - наголосив Розумний.

Окремим чинником є внутрішньополітична ситуація у США. Після поразки на виборах до Конгресу Трампу потрібні результати, які він міг би представити як досягнення своєї адміністрації. Саме це, на думку експерта, посилює залежність американського президента від успіху переговорів.

"Найбільш вразлива позиція - у Трампа. Він хоче щось виторгувати в останній момент. Сподівається, умовно кажучи, поставити на зеро: раптом удасться чогось досягти, хоч щось вирішити для американської політики. Після поразки на виборах до Конгресу йому потрібно щось робити, шукати можливості", - пояснив експерт.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

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