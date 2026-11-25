Коротко:
- Тарас Яремій переніс онкологію в дитинстві
- До 2022 року комік мав інвалідність
- У 2022-му він думав, що хвороба повернулася
Український стендап-комік Тарас Яремій вперше зізнався, що в дитинстві переніс онкологію, пройшов курс хіміотерапії та дві операції. До 2022 року 28-річний гуморист мав інвалідність. Таким чином він поповнив список знаменитостей, які відкрито розповіли про боротьбу з раком.
Про це комік розповів у інтерв’ю журналісту Івану Казаркіну на YouTube. Розмова вийшла в першому випуску формату "37 питань" на каналі KAZARKIN.
Яремій згадує, що хворобу у нього діагностували, коли він був зовсім маленьким.
"Я був маленьким, я був маленькою дитиною, у мене була онкологія. У мене були хіміотерапія, дві операції. Все переніс. У мене була інвалідність до 2022 року. Все добре закінчилося", - каже комік.
Чи повернулася хвороба до Тараса Яремія?
За словами гумориста, онкологія не залишила після себе наслідків, проте він регулярно проходить обстеження. У 2022 році Яремій був упевнений, що хвороба повернулася, але діагноз не підтвердився.
Комік зізнається, що той період був для нього емоційно важким.
"Начебто наслідків немає, але я постійно проходжу обстеження. Був єдиний нюанс: у 2022 році я себе накрутив, що онкологія повернулася. Коли я думав, що вона повернулася, я дуже сильно себе накрутив. Коли потім з’ясувалося, що це не онкологія, я дуже радів", - зізнається Яремій.
Зірки про хворобу - новини
Як повідомляв Главред, раніше про хворобу близької людини розповів співак Стас Шурінс. В інтерв’ю Славі Деміну артист зізнався, що довгий час приховував від громадськості важку хворобу дружини. Подружжя одружилося у 2012 році.
Відвертістю щодо здоров’я поділилася й модель Даша Астаф’єва. В інтерв’ю проекту "Телебачення Торонто" вона розповіла про свою важку хворобу. За її словами, той період був для неї дуже важким.
Про боротьбу з онкологією публічно говорила й принцеса Уельська Кейт Міддлтон. У документальному фільмі "Heal" вона зізналася, що рак змінює людину. Курс хіміотерапії принцеса завершила восени 2024 року, а в січні 2025-го оголосила про ремісію.
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