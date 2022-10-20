"Дуже потрібен Україні": Пономарьов розповів, чи виживе Кримський міст

Пономарьов, Кримський міст / і. Пономарьова

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років розповів під час чату на Главреді, що Кримський міст буде існувати після війни.

"Я абсолютно впевнений, що Кримський міст буде існувати після війни. Тому що він буде потрібен Україні. Фактично це частина репарацій, яка заздалегідь виплачена на користь України, і за будівництво Кримського моста заплатили всі російські платники податків", - говорить він.

Пономарьов також зазначив, що Кримський міст ще послужить українській економіці добру службу.

"Коли Україна переможе, і Росія прийде в нормальний стан, торгівля, яка буде здійснюватися через український Крим з північнокавказькими регіонами Російської Федерації і Закавказзям, з Грузією, Азербайджаном і т.д., буде мати дуже велике значення. Трафік, який буде йти через залізничний міст, буде частиною Великого Шовкового шляху, який буде мати все більше і більше значення в ХХІ столітті, оскільки зв'яже Європу з Азією, перш за все, з Китаєм і Кореєю. Україна буде на цьому заробляти дуже багато грошей. Тому Кримський міст ще послужить українській економіці добру службу", - говорить він.

Пономарьов вважає, що зараз символічне значення Кримського моста переважує те значення, яке він матиме потім.

"Тому на даному етапі він буде об'єктом атак, але це нічого страшного. Опори не знесуть, а полотно буде регулярно руйнуватися – страх і відчуття власного безсилля у агресора буде наростати. А потім відновимо, як і все інше в Україні", - сказав він.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся в результаті потужного вибуху.

Рух по Кримському мосту було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався в результаті підриву вантажного автомобіля.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментувавши вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування"російської критично важливої цивільної інфраструктури".

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