Росія повинна знести Кримський міст за свій рахунок - Данілов

Кримський міст є звичайним "самобудом", так як Україна не видавала ніяких дозволів на його спорудження.
Кримський міст, який незаконно побудувала Росія, насправді звичайний "самобуд" і його повинна знести РФ за свій рахунок. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю НВ.
Він зазначив, що українській стороні не передавали жодних документів на будівництво цього мосту.
"Якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури - узгодити проект, подивитися, наскільки це доречно або недоречно. Наша країна ніякого дозволу на таке будівництво нікому не надавала", - сказав Данилов.
Він додав, що рано чи пізно цей "самобуд" буде знищений.
"Якщо перейти на російську мову, це так званий самобуд, а згідно з нашими законами, цей самобуд вони повинні прибрати за свій рахунок. Рано чи пізно це станеться", - додав Данилов.
Вибух на Кримському мосту
У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.
Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся в результаті потужного вибуху.
Рух Кримським мостом було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.
Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.
У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався внаслідок підриву вантажного автомобіля.
9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування "російської критично важливої цивільної інфраструктури".
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