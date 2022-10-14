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Росія повинна знести Кримський міст за свій рахунок - Данілов

14 жовтня 2022, 12:23

Кримський міст є звичайним "самобудом", так як Україна не видавала ніяких дозволів на його спорудження.

горить Кримський міст, Данилов
Росія має знести Кримський міст власним коштом / Колаж Фото УНІАН, канал у Telegram

Кримський міст, який незаконно побудувала Росія, насправді звичайний "самобуд" і його повинна знести РФ за свій рахунок. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю НВ.

Він зазначив, що українській стороні не передавали жодних документів на будівництво цього мосту.

"Якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури - узгодити проект, подивитися, наскільки це доречно або недоречно. Наша країна ніякого дозволу на таке будівництво нікому не надавала", - сказав Данилов.

Він додав, що рано чи пізно цей "самобуд" буде знищений.

"Якщо перейти на російську мову, це так званий самобуд, а згідно з нашими законами, цей самобуд вони повинні прибрати за свій рахунок. Рано чи пізно це станеться", - додав Данилов.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся в результаті потужного вибуху.

Рух Кримським мостом було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався внаслідок підриву вантажного автомобіля.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування "російської критично важливої цивільної інфраструктури".

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