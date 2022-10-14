"Вибухівку відправили морем": Путін вигадав нову версію підриву Кримського мосту

Вибухівка для підривів Кримського мосту могла бути переправлена "за допомогою зерновозів", повідомив президент РФ.
Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що вибухівка, яка використовувалася для підриву Кримського моста, була нібито відправлена морем.
Про це він заявив в ході прес-конференції в Астані, відповідаючи на питання журналістів.
"ФСБ констатувала, що, швидше за все, вибухівка була відправлена морем, але точно не встановлено за допомогою зерновозів це зроблено чи ні", — сказав президент РФ.
"Якщо з'ясується, що гуманітарні коридори використовуються для терактів, то це поставить під питання зернову угоду", — додав Путін.
Підрив Кримського моста
На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського моста.
У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.
Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.
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