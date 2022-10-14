"Вибухівку відправили морем": Путін вигадав нову версію підриву Кримського мосту

Владтимир Путін прокоментував підрив Кримського мосту / УНІАН/скріншот

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що вибухівка, яка використовувалася для підриву Кримського моста, була нібито відправлена морем.

Про це він заявив в ході прес-конференції в Астані, відповідаючи на питання журналістів.

"ФСБ констатувала, що, швидше за все, вибухівка була відправлена морем, але точно не встановлено за допомогою зерновозів це зроблено чи ні", — сказав президент РФ.

"Якщо з'ясується, що гуманітарні коридори використовуються для терактів, то це поставить під питання зернову угоду", — додав Путін.

Підрив Кримського моста

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського моста.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.

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