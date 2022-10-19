Путін поскаржився на Україну: звинуватив у вибуху на Кримському мосту і заклянчив "перемовини"

Путін скаржиться, що Україна, мовляв, не визнає фейкові "референдуми" / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Директор країни-агресорки Росії Володимир Путін вибухнув звинуваченнями на адресу України. Він звинуватив українські спецслужби у нібито підриві Кримського мосту, нагадав про невизнання Києвом фейкових "референдумів" на окупованих територіях і знову заклянчив "перемовини".

Під час своєї заяви на Радбезі РФ він сказав про те, що, мовляв, конкретно українські спецслужби причетні до вибуху на Кримському мосту.

"Саме українськими спецслужбами був організований вибух на Кримському мосту", - сказав глава Росії і не навів жодних доказів своїх слів.

Крім того, він поскаржився, що Україна, мовляв, не визнає фейкових "референдумів" на територіях, які анексувала Росія, і не збирається вести переговори з країною-терористкою.

"...Відмовилися визнати волю і вибір людей і відкидають будь-які пропозиції про перемовини", - додав Путін і підкреслив, що, мовляв, через цю ситуацію тривають обстріли російських позицій з боку ЗСУ.

Перемовини України і Росії

Президент країни-окупанта Росії Володимир Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію захоплених територій України-Донецької – Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього Путін "запропонував" Україні "перемовини". Про анексовані території він говорити не збирався і захотів, щоб Київ нібито "склав зброю".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна буде готова до діалогу з Росією, але вже після зміни вищого політичного керівництва в Кремлі. Київ не бачить перспектив перемовин з Путіним після анексії своїх територій.

4 жовтня президент Зеленський вирішив поставити крапку в політичних перемовинах з Кремлем.

Український гарант ввів в дію рішення РНБО, згідно з яким з Путіним говорити ніхто не буде. Указ вже набув чинності.

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