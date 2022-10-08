"Бавовна" на Кримському мосту: у РФ назвали причину, опубліковані кадри вибуху

У Мережі вже опублікували момент підриву вантажівки на Кримському мосту.
У Росії назвали офіційну причину потужних вибухів, що прогриміли на Кримському мосту у суботу вранці, 8 жовтня.
На Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, повідомили РБК в Національному антитерористичному комітеті.
Відзначається, що це призвело до загоряння семи паливних цистерн залізничного складу.
Крім того, в результаті вибухів два автомобільних прольоти міст частково обвалені.
Попередньо, постраждалих під час інциденту на Кримському мосту немає.
"Дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали" - заявив "глава парламенту Криму" Володимир Константинов.
Відзначимо реакцію російських пропагандистів. Ольга Скабеєва вже заговорила про смертника, який був за кермом вантажівки.
"Смертник за кермом? Як розуміти?", - пише вона у коментарі під відео із вибухом.
Додамо, що в Мережі вже опублікували момент підриву вантажівки на Кримському мосту. Не виключено, що вибухів на Кримському мосту було кілька.
Вибухи на Кримському мосту
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.
За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.
"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.
Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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