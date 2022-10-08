"Бавовна" на Кримському мосту: у РФ назвали причину, опубліковані кадри вибуху

Пожежа на Кримському мосту / скріншот

У Росії назвали офіційну причину потужних вибухів, що прогриміли на Кримському мосту у суботу вранці, 8 жовтня.

На Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, повідомили РБК в Національному антитерористичному комітеті.

Відзначається, що це призвело до загоряння семи паливних цистерн залізничного складу.

Крім того, в результаті вибухів два автомобільних прольоти міст частково обвалені.

Попередньо, постраждалих під час інциденту на Кримському мосту немає.

"Дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали" - заявив "глава парламенту Криму" Володимир Константинов.

Відзначимо реакцію російських пропагандистів. Ольга Скабеєва вже заговорила про смертника, який був за кермом вантажівки.

"Смертник за кермом? Як розуміти?", - пише вона у коментарі під відео із вибухом.

Додамо, що в Мережі вже опублікували момент підриву вантажівки на Кримському мосту. Не виключено, що вибухів на Кримському мосту було кілька.

/ Скріншот

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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