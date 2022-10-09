Путін відреагував на вибух на Кримському мосту: заявив про "теракт" і звинуватив спецслужби України

Путін назвав Кримський міст нібито "цивільною інфраструктурою" / Колаж ua.depositphotos.com, соцмережі

Глава держави-агресорки Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Путін назвав інциденнт "терактом", який нібито спрямований на руйнування "російської критично важливої цивільної інфраструктури".

Як повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, Путін звинуватив спецслужби України в "теракті" на незаконному Кримському мосту.

"Автори, виконавці, замовники — спецслужби України", - сказав він.

Також глава Кремля назвав Кримський міст, який росіяни використовують для постачання своїх військ на півдні України, мовляв, "критично важливою цивільною інфраструктурою РФ".

"Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ", - підкреслив Володимир Путін.

Вибухи на Кримському мосту

У захопленому Росією Криму вранці 8 жовтня на Кримському мосту прогримів потужний вибух. За попередніми даними, сталася детонація вибухівки, яка нібито була закладена у вантажівку. Частина дороги на естакаді обрушилася.

У засобах масової інформації поширили відомості, згідно з якими в Службі безпеки України неофіційно сказали, що підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не коментує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту РФ може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю.

На думку експерта, Путін захоче помститися Україні.

Дивіться відео ТСН - як охороняли Кримський міст

Інші новини: