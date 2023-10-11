Знайшли слабке місце: ЗСУ націлились на звільнення великого міста

ЗСУ продовжують тиснути на ворога на Південному напрямку. Зокрема, в Сил оборони України з'явився шанс нанести ворогу нищівний удар.

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В Сил оборони України з'явився шанс нанести ворогу нищівний удар. / Колаж Главред, фото: DEEPSTATE MAP, Генштаб ЗСУ

На південному фронті України, наші захисники продовжують невпинну боротьбу з ворогом. Один із основних центрів жорстоких боїв - Запорізький напрямок, який має велике стратегічне значення як для Збройних Сил України, так і для російських сил.

Упродовж останнього тижня окупанти намагалися розповсюджувати інформацію про те, що вони "покидають Токмак". Однак слід зауважити, що в цьому районі збудована міцна оборона, і бої продовжуються надзвичайно жорсткими. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що у росіян все ж є слабке місце.

Російські війська створили міцні оборонні споруди навколо Токмака, розташованого в Запорізькій області. Незважаючи на заяви про можливу відступ, ситуація на практиці виглядає зовсім інакше.

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"Все ж я думаю, критичними зонами у війні на сьогодні є трикутних Роботине – Вербове – Новопрокопівка і східні фланги. Там вирішуватиметься доля закінчення осінньої кампанії. Там росіяни сильно виснажені", – зазначив Юрій Федоров.

На Запорізькому напрямку головна битва відбувається зараз на бокових флангах. Це саме там, де окупанти зосередили значні військові сили, включаючи наявність двох десантно-штурмових дивізій. Втім, протягом останнього тижня в телеграм-каналах, що належать так званим російським "воєнкорам", спостерігається жалібність щодо низького стану готовності військових.

"Дивізії втомились, втрачають боєздатність, а заміни немає. Є велике запитання, чому росіяни йдуть в наступ на Східному фронті, а не укріплюють напрямок на Токмак", – зауважив військовий експерт.

Хоч, звісно, росіяни вдаватимуться до звичної тактики і мінуватимуть підходи до Токмака.

Експерт також зазначає, що артилеріія ЗСУ вже дістає до Токмака, а це осзначає, що є шанс серйозно пошкодити залізничний вузол який знаходиться в місті.

"У Токмаку сходяться дві залізничні дороги – на схід та захід. Якщо його знищити чи принаймні пошкодити, тоді логістика російська буде дуже ускладнена", – зауважив Федоров.

Експерт резюмує, що ця ситуація означає, що система постачання російських військ з Токмака до інших окупованих територій Запорізької та Херсонської областей буде перекрита або зруйнована. Це, в свою чергу, може призвести до серйозного обмеження бойової здатності російських військ на цих напрямках.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, російські окупанти на півдні перейшли в "економрежим" в плані використання снарядів, проте все одно ситуація залишається напруженою.

Водночас, як повідомили у розвідці, у випадку замороження бойових дій Росія здатна відновити сили всього за 10-20 років. Але за цей час країна-агресорка врахує усі помилки, зроблені після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У свою чергу, колишній керівник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що війна РФ проти України триватиме ще "значний період часу". За словами генерала, український контрнаступ все ще триває.

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