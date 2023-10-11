Росія може розпочати іще кривавішу війну проти України за 10-20 років - ГУР

У випадку замороження бойових дій Росія здатна відновити сили всього за 10-20 років. Але за цей час країна-агресорка врахує усі помилки, зроблені після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Як зауважив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов, будь-яке "замороження" боїв тому й ризиковане.
"Якщо якась країна порушує міжнародне право, статут ООН, відповідні спокуси з'являються. Це означає, що можна не зупинятися, рухатися далі", - сказав Юсов.відео дня
У ГУР підкреслюють, що головним завдання противника наразі є утримання вже загарбаних українських територій.
"Наразі для контингента окупаційної армії головна задача - це втримати вкрадене, награбоване. Але давати передишку (ворогу) без відновлення українського суверенітету, без покарання воєнних злочинців - означає провокувати на підготовку до подальших агресивних дій", - зазначив Юсов.
На запитання ведучої, за скільки часу РФ у такому разі здатна відновити сили, Юсов відповів, що щонайменше за 10 років.
"Росія може відновитися до того стану, який був, десь за 10 років "плюс", може, до 20-ти (років - Главред)... Але відновлення армії агресора може відбуватися з урахуванням помилок, використовуючи інші тактики, інші підходи, не роблячи ставку на велику кількість старої техніки", - пояснив представник розвідки.
Юсов додав, що фінансовий ресурс у агресора є.
"Ми знаємо, що на наступний рік цей бюджет буде ще більший, а це - додаткові виклики для України та українських союзників", - підсумував Юсов.
Війна в Україні - останні новини
10 жовтня російські окупанти перейшли в активний наступ по всьому східному фронту. Зокрема, загарбники зосередилися на знищенні Авдіївки. Та попри це, штурми ЗС РФ, за даними Генштабу, виявилися провальними - українські захисники мужньо тримали оборону.
На думку Інституту вивчення війни, таким чином окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного. Експерти помітили значне зростання активності росіян в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів, що розташовані на північний захід від Авдіївки, і на лінії Водяне-Опитне на південний захід від Авдіївки.
Напередодні азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде стверджував, що Україну все ще можуть змусити до "Мінська-3". В інтерв'ю Главреду він розповів, як цього можна уникнути.
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