Наступ ЗСУ на півдні: Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".
Учасники наради погодили послідовність кроків з урахуванням змін оперативної обстановки на фронті, повідомив Головком ЗСУ у своєму Telegram.
"Оперативно-стратегічне угруповання військ ОСГВ "Таврія". З начальником Генерального штабу провели спільну роботу з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Обговорили і узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника і всіх можливих загроз", - підкреслив він.відео дня
Залужний також зазначив, що"незважаючи на шалений опір ворога, наші захисники невпинно і рішуче продовжують вести наступальні дії для звільнення української території".
Контрнаступ ВСУ
Раніше повідомлялося, що окупанти намагалися атакувати ЗСУ в районі Андріївки, але отримали "по зубах". Сили оборони успішно знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ. Російський полковник був знищений в Андріївці під Бахмутом після вибуху дрона-камікадзе.
Нагадаэмо, на Куп'янському напрямку припинилися бої, однак окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції і 13 разів використовували авіацію, повідомив Євлаш.
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