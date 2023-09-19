Наступ ЗСУ на півдні: Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами

Головком ЗСУ провів зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-vsu-na-yuge-zaluzhnyy-prinyal-vazhnoe-reshenie-s-ukrainskimi-komandirami-10502041.html Посилання скопійоване

Валерій Залужний провів важливу нараду / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана сіра,

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

Учасники наради погодили послідовність кроків з урахуванням змін оперативної обстановки на фронті, повідомив Головком ЗСУ у своєму Telegram.

"Оперативно-стратегічне угруповання військ ОСГВ "Таврія". З начальником Генерального штабу провели спільну роботу з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Обговорили і узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника і всіх можливих загроз", - підкреслив він. відео дня

Залужний також зазначив, що"незважаючи на шалений опір ворога, наші захисники невпинно і рішуче продовжують вести наступальні дії для звільнення української території".

Повідомлення в. Залужного / t.me/CinCAFU

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося, що окупанти намагалися атакувати ЗСУ в районі Андріївки, але отримали "по зубах". Сили оборони успішно знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ. Російський полковник був знищений в Андріївці під Бахмутом після вибуху дрона-камікадзе.

Нагадаэмо, на Куп'янському напрямку припинилися бої, однак окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції і 13 разів використовували авіацію, повідомив Євлаш.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.