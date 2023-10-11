Росіяни на півдні економлять снаряди, але бої все одно напружені - сили оборони

Російські війська на півдні перейшли в "економрежим" з використання снарядів, проте все одно ситуація напружена, каже офіцер Наталія Гуменюк.

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Бої на півдні як і раніше залишаються напруженими / Колаж Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України, скріншот з відео 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

Російські окупанти на півдні перейшли в "економрежим" в плані використання снарядів, проте все одно ситуація залишається напруженою. Про це начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство "Укрінформ".

"Загальна кількість обстрілів з лівого берега (Дніпра в Херсонській області – Главред) по правому зараз тримається на показниках 60-70, дещо падає день у день. Використання снарядів залишається на рівні 300-400. Це теж не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів. Зараз ми спостерігаємо певний "економрежим" у їх використанні", - сказала вона

За словами Гуменюк, ще вкрай рано говорити про загальну нестачу снарядів у ворога, проте руйнування Силами оборони логістики ворога і знищення польових пунктів вже дають про себе знати.

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У той же час, каже офіцер, що ситуація на півдні залишається досить напруженою ‒ незважаючи на те, що за останню добу вороги дещо знизили активність тактичної авіації. Російські загарбники все одно намагаються чинити тиск, масово намагаючись активізувавши скидання осколкових боєприпасів з БПЛА.

"Також тактична авіація продовжує активність у напрямку острова Зміїний над акваторією Чорного моря. Там, де росіяни не можуть проявляти корабельну активність, намагаються компенсувати це з повітря там, де відчувають поки перевагу", - підсумувала Гуменюк.

Як каже командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський, українські воїни за добу знищили близько 100 одиниць ворожої техніки, серед яких літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

Крім того, українські воїни наступають на Мелітопольському напрямку і поліпшили своє тактичне положення на захід від населеного пункту Роботине.

Контрнаступ армії України

Контрнаступ ЗСУ призупиниться, коли відбудеться погіршення погоди і будуть морози, вважає колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. На його думку, боротьба на полі бою триватиме.

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про успіхи контрнаступу і прорив ЗСУ. Він назвав наступ армії України продуктивним і вважає, що боротьба за Крим вже почалася.

У Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ ЗСУ. Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що погодні умови дозволять наступати армії України ще 6-8 тижнів. Наступ в наступні два тижні може ускладнитися через погоду.

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