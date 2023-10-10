"Буде довго, важко і дуже криваво": генерал Міллі оцінив термін війни

Колишній керівник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що війна РФ проти України триватиме ще "значний період часу". Свою думку він висловив в інтерв'ю каналу CBS News.
За словами генерала, український контрнаступ все ще триває.
"Прогрес, як відзначають багато, багато людей, повільний, але стійкий. І вони прогресують день у день", — сказала Міллі.
Він також зазначив, що бойові дії йдуть "дуже важко".
Журналісти поставили запитання - скільки триватиме війна, допустивши варіанти від 1 року до 5 років.
"На це не можна розраховувати час. Але це буде значний період часу. І це буде довго, важко і дуже криваво", - заявив Міллі.
Контрнаступ армії України
Контрнаступ ЗСУ призупиниться, коли відбудеться погіршення погоди і будуть морози, вважає колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. На його думку, боротьба на полі бою триватиме.
Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про успіхи контрнаступу і прорив ЗСУ. Він назвав наступ армії України продуктивним і вважає, що боротьба за КРИМ вже почалася.
У Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ ЗСУ. Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що погодні умови дозволять наступати армії України ще 6-8 тижнів. Наступ в наступні два тижні може ускладнитися через погоду.
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