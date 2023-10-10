"Буде довго, важко і дуже криваво": генерал Міллі оцінив термін війни

Американський генерал Марк Міллі заявив, що війна РФ проти України триватиме ще "значний період часу"

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За словами генерала Марка Міллі, український контрнаступ все ще триває / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Колишній керівник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що війна РФ проти України триватиме ще "значний період часу". Свою думку він висловив в інтерв'ю каналу CBS News.

За словами генерала, український контрнаступ все ще триває.

"Прогрес, як відзначають багато, багато людей, повільний, але стійкий. І вони прогресують день у день", — сказала Міллі.

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Він також зазначив, що бойові дії йдуть "дуже важко".

Журналісти поставили запитання - скільки триватиме війна, допустивши варіанти від 1 року до 5 років.

"На це не можна розраховувати час. Але це буде значний період часу. І це буде довго, важко і дуже криваво", - заявив Міллі.

Контрнаступ армії України

Контрнаступ ЗСУ призупиниться, коли відбудеться погіршення погоди і будуть морози, вважає колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. На його думку, боротьба на полі бою триватиме.

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про успіхи контрнаступу і прорив ЗСУ. Він назвав наступ армії України продуктивним і вважає, що боротьба за КРИМ вже почалася.

У Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ ЗСУ. Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що погодні умови дозволять наступати армії України ще 6-8 тижнів. Наступ в наступні два тижні може ускладнитися через погоду.

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