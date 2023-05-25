"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відео

Російські окупанти поскаржилися Путіну на те, що у них не було зброї і їх відправляли в бій, щоб "викорінити".

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Російські офіцери і солдати здалися в полон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 28-я ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російські окупанти масово вирішили здатися в український полон, тому що їх "відправляють на забій". Вони навіть вирішили особисто сказати про це Путіну і Шойгу, записавши слізне відео зі скаргами. Відео вже розлетілося в Мережі.

Серед бажаючих здатися виявилися не тільки звичайні мобілізовані, але навіть і офіцери - лейтенант, старший лейтенант і капітан. Вони були командирами штурмових взводів. Судячи з відео, в полон вирішили здатися мінімум 30 осіб.

Окупанти скаржаться на те, що у них нібито не залишилося вибору, адже вони витратили всю зброю і боєкомплекти, а іншу їм просто не видавали.

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"Хочу звернутися до Володимира Володимировича Путіна і міністра оборони Шойгу. Нас відправляють на забій, як м'ясо, не мінімізуючи наші втрати. Немає речового забезпечення, автомати всі 80-го року, магазинів елементарно не вистачає, БК закінчується, не видається, міни йдуть під підрахунок. З техніки є тільки БМП", - сказав один з офіцерів.

Інший російський офіцер зізнався, що на полі бою залишається величезна кількість поранених і ліквідованих окупантів, яких бойовики не забирають.

"Морально-психологічна підтримка підрозділу взагалі ніяка. Особовий склад боїться виходити на передову, бо немає підтримки авіації, техніки немає. Для чого нас посилають? Тупо як м'ясо, як фарш, щоб нас викорінити?",- обурюється окупант.

Окупанти заявили, що вони добровільно вирішили здатися в полон, за згодою особового складу.

"Перед останнім нашим виїздом, за згодою особового складу, нам воювати нічим було. На кожного залишилося по 24 магазини. Ми вирішили добровільно здатися - офіцери і солдати", - каже окупант.

Дивіться відео з окупантами, які вирішили здатися в полон:

Російські окупанти здалися в полон / фото: скрінщот

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових і шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

6 травня Україна під час чергового обмін військовополоненими повернула додому 45 українських воїнів. Серед них 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

25 травня в Україну повернулися 106 воїнів - 8 офіцерів і 98 солдатів з сержантами. Вони брали участь у боях на Бахмутському напрямку, а більше половини з них вважалися зниклими безвісти. Частина звільнених з полону мають проблеми зі здоров'ям.

"Щонайменше, сім врятованих Захисників мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Старшому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому - 21 рік", – повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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