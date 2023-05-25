УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відео

Ангеліна Підвисоцька
25 травня 2023, 21:03 оновлено 25 травня, 21:51
1187
Російські окупанти поскаржилися Путіну на те, що у них не було зброї і їх відправляли в бій, щоб "викорінити".
окупанти здалися в полон, ЗСУ
Російські офіцери і солдати здалися в полон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 28-я ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російські окупанти масово вирішили здатися в український полон, тому що їх "відправляють на забій". Вони навіть вирішили особисто сказати про це Путіну і Шойгу, записавши слізне відео зі скаргами. Відео вже розлетілося в Мережі.

Серед бажаючих здатися виявилися не тільки звичайні мобілізовані, але навіть і офіцери - лейтенант, старший лейтенант і капітан. Вони були командирами штурмових взводів. Судячи з відео, в полон вирішили здатися мінімум 30 осіб.

Окупанти скаржаться на те, що у них нібито не залишилося вибору, адже вони витратили всю зброю і боєкомплекти, а іншу їм просто не видавали.

відео дня

"Хочу звернутися до Володимира Володимировича Путіна і міністра оборони Шойгу. Нас відправляють на забій, як м'ясо, не мінімізуючи наші втрати. Немає речового забезпечення, автомати всі 80-го року, магазинів елементарно не вистачає, БК закінчується, не видається, міни йдуть під підрахунок. З техніки є тільки БМП", - сказав один з офіцерів.

Інший російський офіцер зізнався, що на полі бою залишається величезна кількість поранених і ліквідованих окупантів, яких бойовики не забирають.

"Морально-психологічна підтримка підрозділу взагалі ніяка. Особовий склад боїться виходити на передову, бо немає підтримки авіації, техніки немає. Для чого нас посилають? Тупо як м'ясо, як фарш, щоб нас викорінити?",- обурюється окупант.

Окупанти заявили, що вони добровільно вирішили здатися в полон, за згодою особового складу.

"Перед останнім нашим виїздом, за згодою особового складу, нам воювати нічим було. На кожного залишилося по 24 магазини. Ми вирішили добровільно здатися - офіцери і солдати", - каже окупант.

Дивіться відео з окупантами, які вирішили здатися в полон:

окупанти в полоні
Російські окупанти здалися в полон / фото: скрінщот

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових і шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

6 травня Україна під час чергового обмін військовополоненими повернула додому 45 українських воїнів. Серед них 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

25 травня в Україну повернулися 106 воїнів - 8 офіцерів і 98 солдатів з сержантами. Вони брали участь у боях на Бахмутському напрямку, а більше половини з них вважалися зниклими безвісти. Частина звільнених з полону мають проблеми зі здоров'ям.

"Щонайменше, сім врятованих Захисників мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Старшому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому - 21 рік", – повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії російські солдати військовополонені
Реклама

Головне за день

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

22:01 Синоптик
Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12

20:56 Світ
Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі

Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі

19:24 Світ
Всі головні новини

Останні новини

22:01

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

21:47

Співала від болю: Маша Полякова зробила перше татуювання на ніжному місці

21:11

"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФВідео

21:03

"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відеоВідео

20:56

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:34

"Можу підтвердити, що це правда!": у родині Ассії Ахат поповнення

20:12

"Це точно тральщик": Гіркін сам спростував заяви про цілісність корабля "Іван Хурс"Відео

20:10

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

19:45

Найсмачніша закусочка до шашлику за 20 хвилин: чудовий рецептВідео

Реклама
19:24

Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до БілорусіВідео

19:20

В моїй Україні кожен громадянин буде мати право на зброюПогляд

19:08

В Україні каратимуть чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війниВідео

18:37

"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" ЗалужнийВідео

18:34

Залучать благополуччя і щастя: 3 знака зодіаку, яким підходить золото

18:30

"Йдуть на небо герої": ворожий снаряд убив молодого захисника з ОдещиниВідео

18:03

ЗСУ атакують фланги Бахмута: у Нацгвардії розповіли, де просуваються військовіВідео

17:58

У Мережі з'явилося відео атаки дрона на російський корабель "Іван Хурс"Відео

17:52

Найефективніший засіб від комарів будинку: на випадок, якщо немає фумігатораВідео

17:38

Що псує окрошку: головний секрет насиченого смаку, про який ви не зналиВідео

17:37

"Путін – ціль №1": в ГУР розповіли, чи справді Україна хоче ліквідувати диктатораВідео

Реклама
17:16

Не лише над парою: 3 способи стерилізації банок, про які ви не знали

16:51

Чому 26 травня не можна плакати: прикмети та суворі заборониВідео

16:50

"Видихаю, і розумію, що не хочу": Дімопулос зізналася, чи повернеться в Україну

16:49

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно знайти сумку за 12 секунд

16:40

Ніколи не здогадаєтесь: що означає слово "красний" в українській мові - Авраменко дав відповідьВідео

16:31

Як чистять рибу досвідчені рибалки: про такі фокуси ви точно не зналиВідео

16:10

Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області – експертВідео

15:56

Стануть найщасливішими: 3 знаки зодіаку, у яких буде найкраще літо 2023Відео

15:54

Нардеп Безгін досі не отримав покарання за продаж квартири в Криму, тоді як майно Зеленського відібрали - ЗМІ

15:52

До офіційного оголошення: Горбунов розкрив, де зніматимуть Голос країни-13Відео

15:45

2 дні, коли краще не виходити на город: місячний посівний календар на червень

15:37

Україну завалило сильним градом: машини плавають вулицями ДніпраФотоВідео

15:36

Глава "Укренерго" Кудрицький навмисно розганяє паніку про відключення світла влітку - експерт

15:32

"І далі готуємося": у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступуВідео

15:04

Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики

15:02

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію - ГУРВідео

14:55

Україна повернула з російського полону 106 воїнів

14:40

"Така перспектива можлива": соціолог розповів, коли саме розвалиться РосіяВідео

14:21

"Стиль - обірванець з великої дороги": Кіркорову дісталося за безглуздий нарядВідео

14:16

Які слова на "И" існують в українській мові: мовознавець ошелешив поясненнямВідео

Реклама
13:43

ГУР - про контрнаступ: скоро будемо звільняти території, в тому числі і КримВідео

13:33

Красиве привітання з Днем народження подрузі: вірші і милі листівки

13:25

Золота рибка "спливла": куди пропала та де зараз знаходиться Яна КлочковаВідео

13:22

Навіщо наївні господині в СРСР клали гранований стакан в каструлю з бульйономВідео

13:21

4 роки за вбивство дитини: винному у смерті 5-річного Кирила Тлявова винесли вирок

13:07

США повинні відшкодувати РФ руйнування Маріуполя: Медведєв знову видав белібердуВідео

13:00

Брянськ і Курськ спіткає доля Бєлгорода, РФ чекає відплата за Україну - ЕйдманЕксклюзив

12:52

Як Сергія Костюка, призначеного Мінекономіки керівника НААУ, на роботі шукалиВідео актуально

12:45

Добровольці Росії в Бєлгородській області: опубліковані нові кадри операціїВідео

12:34

Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів - WSJ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти