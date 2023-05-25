"Це точно тральщик": Гіркін сам спростував заяви про цілісність корабля "Іван Хурс"

Російський терорист розповів про те, що "Іван Хурс" дійсно був пошкоджений і тепер відправився на ремонт.

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Гіркін заявив, що корабель "Іван Хурс" відправився на ремонт / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео , kchf.ru

Російські пропагандисти в один голос намагаються всіх переконати в тому, що українським силам не вдалося пошкодити російський корабель "Іван Хурс". Вони навіть публікували фото, на якому нібито зображений цей корабель, що заходить в гавань Севастополя. Однак сам російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) спростував це. Подробиці він розповів у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що це насправді не корабель "Іван Хуст", а звичайний тральщик.

"Наведене фото заходить в Севастопольську гавань корабля до "Івана Хурса" не відноситься. Це тральщик. Точно", - написав Гіркін.

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Пізніше він додав, що корабель дійсно був пошкоджений і він нібито "своїм ходом" йде на ремонт. Однак Гіркін заявив, що не може назвати місце, куди прямує "Іван Хурс".

Варто відзначити, що в мережі з'явилося відео, на якому видно момент удару українським морським безпілотником по кораблю "Іван Хурс".

Дивіться відео з моментом попадання безпілотника в корабель "Іван Хурс":

Корабель "Іван Хуст" був пошкоджений українським дроном / фото: скріншот

Нагадаємо, раніше, 24 травня російські ЗМІ заявили про передбачуваній атаці на російський корабель "Іван Хурс".

Згодом було встановлено, що Кримський міст був тимчасово закритий протягом дня 24 травня у зв'язку з проведенням навчань у цьому районі. Українська сторона висловила припущення про можливий зв'язок цієї ситуації з нападом невідомих безпілотних апаратів на розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії.

Пізніше росЗМІ заявляли про ліквідацію трьох українських дронів, які атакували судно. За інформацією Міноборони РФ, всі катери противника нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 км на північний схід від протоки Босфор.

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