УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відбувся великий обмін: Україна повернула додому 130 захисників з російського полону

7 березня 2023, 17:05
Глава ОП повідомив, що в Україну повернули з полону в районі Бахмута і Соледара - всього 35 осіб.
українські військові
Українські військові / Андрій Єрмак

Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотири захисниці.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей – 126 захисників і 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – з "Азовсталі".

відео дня

"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута і Соледара - всього 35 осіб з Донецького напрямку", - додав він.

Українські військові
Українські військові / t.me/dashazarivna/540

Обмін полоненими між Україною та окупантами

На даний момент найбільший і резонансний обмін полоненими відбувся 21 вересня минулого року. Тоді з катівень ворогів вдалося повернути 215 захисників України - в тому числі бійців, які захищали обложений Маріуполь.

Пізніше тодішній в.о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заявив - 200 осіб обміняли на скандального політика Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна . Ця новина викликала вкрай люту реакцію в тамтешніх шовіністично імперських колах.

Як пізніше стверджував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив він.

Читайте також:

війна в Україні військовополонені Андрій Єрмак війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:33

"Плюсуй українську": WAW та 1+1 media презентували відео про необхідність боротьби з культурною експансією рф

17:26

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

17:21

Що робити з малиною в березні: як підготувати кущі, щоб крупно вродилиВідео

17:05

Відбувся великий обмін: Україна повернула додому 130 захисників з російського полонуВідео

17:01

Робили "бавовну" в РФ: у Києві попрощалися з чотирма воїнами, які загинули у Брянській областіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:41

"Догори дригом" : шоу Victoria's Secret повертається після 4-річної паузи в новому виглядіВідео

16:40

Пора весняного авітамінозу: як допомогти організму впоратися з недугоюВідео

16:34

"Це був великий ризик": Кирило Буданов особисто пішов на штурм позицій окупантівВідео

16:13

Колишня Кличко зізналася в операції зі зменшення грудей

Реклама
16:13

ЗСУ вибивають окупантів далекобійними ударами: експерт назвав напрямок

16:03

У Зеленського вперше відреагували на неадекватну істерику ЛукашенкаВідео

16:02

Блогерка-запроданка Стужук народила у воді четверту дитину

15:55

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

15:46

Кравець розповіла, як в будинок її дочки прилетіла російська ракета

15:45

Шойгу назвав нове завдання окупантів "після захоплення Бахмута": розкотив губу ще більшеВідео

15:39

Зірка "Гри престолів" таємно вийшла заміж - нареченого вона зустріла завдяки Захеру-Мазоху

15:13

Комплекси ППО Patriot в Україну поки не прибули - речник Повітряних сил ІгнатВідео

15:00

Тоня Матвієнко поділилася радісною новиноюВідео

14:59

Навіщо додавати соду при варінні картоплі: простий секрет, який зробить страву божественно смачною

14:56

Розстріл українського військового: у загиблого героя залишилося 5 дітей - ЗМІВідео

Реклама
14:45

"Боягузлива дівчинка": Соловйов поглумився над Гіркіним через розбірки з Пригожиним

14:34

У 9 років можна на пенсію: скільки живуть собаки за людськими міркамиВідео

14:34

Як омолодити стару яблуню: проста схема, яка дасть дачникам гарний урожай

14:33

Чим корисні яйця для людини і як вони можуть нашкодити: цікаві фактиВідео

14:28

Друг Володимира Остапчука розкрив подробиці розлучення ведучого з Христиною ГорнякВідео

14:26

Неймовірно пишний і смачний омлет в світі: незвичайний рецепт з 3 інгредієнтівВідео

13:46

Чому 8 березня не можна одягати старий одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

13:38

"Крутиться, як в'юн на сковорідці": приятель Пугачової розкрив причину продажності КіркороваВідео

13:36

Лукашенко розійшовся: образив Зеленського і наплів беліберди щодо вибухів у Мачулищах

13:13

"Путін не божевільний": Познер вперше висловився про війну в УкраїніВідео

13:04

Коли починати готувати картоплю до посадки: 4 головні правила

12:49

Російському акторові Назарову, який відкрито засудив війну, погрожують переламати череп

12:47

Голос країни оголошує кастинг нового, особливого сезону головного музичного проєктуВідео

12:45

У Генштабі назвали ім'я бійця ЗСУ, розстріляного росіянами за фразу "Слава Україні"

12:45

Ще одна причина, чому нам дуже вигідно ліквідувати Придністров'яПогляд

12:27

"Прильоти будуть дуже сильні": таролог назвав місто, яке ворог обстрілюватиме у березніВідео

12:09

Поки мама прикриває спину: мовчунка Тоня Паперна розгулює по московських прем'єрах

12:06

Ургант показав рідкісне фото своєї дружини і зворушливо зізнався їй у коханніВідео

12:03

В Україну перекинули перші комплекси ППО Patriot: у Польщі розкрили деталі

12:00

Пригожин через гігантські втрати почав брати в "вагнерівці" пацієнтів психлікареньВідео

Реклама
11:53

Весь світ насолоджувався, а в СРСР тільки заздрили: чому в Радянському Союзі не було бананів

11:51

Гороскоп на завтра 8 березня 2023: Водоліям - зміни, Скорпіонам - пропозиціїВідео

11:49

Як почистити багато волоських горіхів за секунди: лайфхак, який дійсно працюєВідео

11:26

Десятки неймовірно дорогих авто: чеченський диктатор Кадиров терміново одружив свого спадкоємцяВідео

10:22

"Настає критичний момент": Пекін раптово захотів "мирних переговорів" по Україні

10:16

Українці запропонували десятки тисяч доларів за ім'я ворога, який розстріляв бійця ЗСУ за "Слава Україні"

10:06

Від кави може стати гірше: кардіолог розповіла, чи можна пити напій при проблемах з тискомВідео

10:00

Без Путіна піраміда влади в Росії не виживе, РФ загрожують розпад і громадянські війни - БоровийЕксклюзив

09:22

Українська народна пісня "розриває" TikTok: "Парова машина" стала справжнім хітомВідео

09:22

Окупанти розстріляли за "Слава Україні": українка впізнала загиблого брата – ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти