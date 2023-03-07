Відбувся великий обмін: Україна повернула додому 130 захисників з російського полону

Глава ОП повідомив, що в Україну повернули з полону в районі Бахмута і Соледара - всього 35 осіб.

Українські військові / Андрій Єрмак

Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотири захисниці.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей – 126 захисників і 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – з "Азовсталі".

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"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута і Соледара - всього 35 осіб з Донецького напрямку", - додав він.

Українські військові / t.me/dashazarivna/540

Обмін полоненими між Україною та окупантами

На даний момент найбільший і резонансний обмін полоненими відбувся 21 вересня минулого року. Тоді з катівень ворогів вдалося повернути 215 захисників України - в тому числі бійців, які захищали обложений Маріуполь.

Пізніше тодішній в.о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заявив - 200 осіб обміняли на скандального політика Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна . Ця новина викликала вкрай люту реакцію в тамтешніх шовіністично імперських колах.

Як пізніше стверджував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив він.

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