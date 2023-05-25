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ЗСУ атакують фланги Бахмута: у Нацгвардії розповіли, де просуваються військові

Ангеліна Підвисоцька
25 травня 2023, 18:03 оновлено 25 травня, 18:09
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Українські військові мають успіхи на північному і південному флангах Бахмута Донецької області.
ВСУ
ЗСУ просуваються на Південному та північному флангах Бахмута / Колаж: Главред, фото: фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр , 28-та ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові просуваються вперед на флангах Бахмута. ЗСУ мають успіхи на південному та північному флангах. Про це під час брифінгу заявив представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

ЗСУ проводять повітряну та радіоелектронну розвідку, щоб виявити місця скупчення окупантів та ворожої техніки.

Вони майстерно продовжують знищувати радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

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Також нацгвардійці утримують передній край оборони в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку і штурмують позиції окупантів на підступах до східної околиці Білогорівки.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, 20 травня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста. При цьому він зазначив, що після виходу вагнерівців з Бахмута їхні позиції займуть регулярні російські війська.

24 травня Пригожин назвав Збройні сили України однією з найсильніших армій у світі. Мовляв, він бачив, як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, і українська армія – одна з найкращих. При цьому він визнав, що цілі так званої "спецоперації" провалилися.

У четвер, 25 травня, Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони. Позиції "вагнерівців" займуть російські військові. Пригожин заявив, що їм залишать залишки боєприпасів і сухпайок.

Дивіться відео про те, що російський правозахисник Марк Фейгін розповів про долю Бахмута:

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