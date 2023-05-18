Сміялися всі: окупант розсмішив військових розповіддю про "витончене" взяття в полон

Українські військові під час штурму ворожих позицій взяли в полон російського окупанта.

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Російський окупант розповів про витончене взяття в полон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові під час штурму ворожих позиції на Бахмутському напрямку взяли в полон російського окупанта. Той так розповідав про полон, що змусив сміятися буквально всіх військових, які це почули. Відео вже розлетілося в Мережі.

Окупанта взяли в полон бійці 3-ї штурмової бригади. Той передав привіт українським військовим, після чого бійці ЗСУ попросили розповісти про "красиве" взяття в полон.

Ворожий солдат так надихнувся, що заговорив про "витончене".

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"Дякую за те, що мене витончено взяли в полон", - сказав російський окупант.

Саме після цих слів українські військові дуже сильно розсміялися.

Дивіться відео з розповіддю окупанта про "витончене" взяття в полон:

Російський окупант розповів про витончене взяття в полон / фото: скріншот

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що вже захоплено більше 10 позицій ворога, ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають уже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили у міноборони країни-агресорки Росії.

Дивіться відео Главреда про контрнаступ ЗСУ: