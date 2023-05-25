"І далі готуємося": у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступу

В Офісі президента заявили, що контрнаступ ЗСУ почнеться після отримання всієї необхідної зброї від Заходу.

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Підготовка України до контрнаступу ще триває / Колаж: Главред, фото: фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, Вікіпедія

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що українські військові вже пішли в контрнаступ і на фронті тривають запеклі бої. Однак насправді все не так однозначно. Підготовка України до контрнаступу все ще триває. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі Bloomberg.

Він зазначив, що справжній потужний контрнаступ ЗСУ почнеться після того, як Україна отримає від Заходу обіцяну зброю. Жовква нагадав про постачання далекобійних ракет, боєприпасів та бойових танків.

"Ми і далі будемо готуватися контрнаступ", - сказав Жовква.

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Жовква переконаний, що цей прорив точно дасть свої результати.

Він також додав, що вже найближчим часом українські пілоти почнуть навчатися керувати західними винищувачами F-16. При цьому Жовква переконаний, що ці тренування не займуть багато часу.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами президента, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна, ймовірно, проведе два контрнаступи - влітку і восени. Під час літньої кампанії ЗСУ звільнятимуть Крим, осінньої – Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум військових можливостей для початку контрнаступу. За словами Буданова, для успішних операцій ЗСУ потрібно більше техніки. Особливо Київ потребує винищувачів.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, що потрібно ЗСУ, щоб до кінця 2023-го вийти на кордони 1991 року:

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