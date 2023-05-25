Україна повернула з російського полону 106 воїнів

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, всі звільнені з полону (8 офіцерів і 98 солдатів з сержантами) брали участь у боях на Бахмутському напрямку.

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З полону повернули 8 офіцерів і 98 солдатів з сержантами / колаж Главред, фото ГУР і СБУ

У рамках чергового етапу обміну військовополоненими з російськими окупантами Україна 25 травня повернула додому 106 українських воїнів. Таке повідомлення опублікував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, всі звільнені з полону (8 офіцерів і 98 солдатів з сержантами) брали участь у боях на Бахмутському напрямку − причому більше половини з них вважалися зниклими безвісти.

"Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів і 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогові наступати далі в глиб нашого сходу. Кожен з них - герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, багато хто вважався безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап", - підкреслив Єрмак.

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За даними співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, зниклими безвісти вважалися 68 з 106 звільнених воїнів. Також повідомляється, що частина звільнених з полону військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям.

"Щонайменше, сім врятованих Захисників мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Старшому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому - 21 рік", – підсумували вони.

Обмен пленными 25 мая / t.me/dmytro_lubinetzs

Обмен пленными 25 мая / t.me/dmytro_lubinetzs

Обмен пленными 25 мая / t.me/dmytro_lubinetzs

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною та російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - захисники Маріуполя, включаючи 63 воїнів з "Азовсталі".

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових і шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

6 травня Україна під час чергового обмін військовополоненими повернула додому 45 українських воїнів. Серед них 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

Дивіться відео ТСН про обмін полоненими:

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