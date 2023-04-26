Під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися 44 українці, з яких 42 військовослужбовця і двоє цивільних.

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Україна повернула з російського полону майже півсотню захисників/ Telegram Андрій Єрмак

Україна під час чергового обміну військовополоненими повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у середу, 26 квітня. Він зазначає, що воїни протистояли російським загарбникам на сході та півдні нашої держави.

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на сході", – написав Єрмак.

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Також він повідомив, що серед українців, які повернулися з російського полону, є двоє цивільних.

За словами голови ОП, серед звільнених є поранені, яких російські окупанти катували у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

"Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: "повернути додому всіх". Сила держави вимірюється тим, як вона цінує своїх людей. Наш принцип – українці є найвищою цінністю. Повернемо всіх!", – додав Єрмак.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотири захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Дивіться відео про великий великодній обмін полоненими між Україною та РФ:

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