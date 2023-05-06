Один боєць вже двічі був в полоні: Україна повернула під час обміну 45 захисників "Азовсталі"

Серед звільнених воїнів є боєць, який до повномасштабного вторгнення уже провів у російському полоні 2,5 років, а потім потрапив туди знову.

https://glavred.net/ukraine/odin-boec-uzhe-dvazhdy-byl-v-plenu-ukraina-vernula-vo-vremya-obmena-45-zashchitnikov-azovstali-10468294.html Посилання скопійоване

Україна повернула під час обміну 45 захисників "Азовсталі"/ Telegram Єрмак

Україна під час чергового обміну військовополоненими повернула додому 45 українських воїнів. Серед них 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Він зазначив, що серед звільнених полонених є воїни, які під час захисту Маріуполя одружилися просто на "Азовсталі".

"Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі", – зазначив Єрмак.

відео дня

Також він розповів, що один із бійців, яких вдалося повернути додому у результаті обміну, до повномасштабного вторгнення уже провів у російському полоні 2,5 років, а потім потрапив туди знову.

"Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", – розповів голова ОП.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

Дивіться відео про великий великодній обмін полоненими між Україною та РФ:

Читайте також: