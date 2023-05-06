Один боєць вже двічі був в полоні: Україна повернула під час обміну 45 захисників "Азовсталі"

Україна під час чергового обміну військовополоненими повернула додому 45 українських воїнів. Серед них 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Він зазначив, що серед звільнених полонених є воїни, які під час захисту Маріуполя одружилися просто на "Азовсталі".
"Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі", – зазначив Єрмак.
Також він розповів, що один із бійців, яких вдалося повернути додому у результаті обміну, до повномасштабного вторгнення уже провів у російському полоні 2,5 років, а потім потрапив туди знову.
"Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", – розповів голова ОП.
Обмін полоненими між Україною та РФ
Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.
Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".
7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.
Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.
Дивіться відео про великий великодній обмін полоненими між Україною та РФ:
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