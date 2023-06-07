На Херсонщині плавають тіла потопельників, а окупанти не дають рятувати людей - Зеленський

Російські окупанти можуть обстріляти українських рятувальників, які намагатимуться евакуювати українців, які опинилися в пастці.

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Зеленський розповів про жахливу ситуацію на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення величезної території. Найскладніше евакуювати людей з окупованої території, адже окупанти можуть обстріляти рятувальні групи, щоб завдати якомога більшої шкоди. Через це вулицями буквально плавають трупи. Про це відкрито розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild.

Він акцентував на тому, що тортури, зґвалтування та подібні злочини є способом ведення війни РФ. При цьому поки рано говорити про наслідки, адже поки рівень води не зменшився, встановити все не вдасться.

Зеленський заявив, що після підриву дамби російські окупанти кинули мирних людей напризволяще, розуміючи, що вони можуть загинути.

"Загинули люди, тварини. З дахів затоплених будинків люди бачать, як повз пливуть потопельники. Ви можете побачити це з іншого боку. Дуже важко вивозити людей з окупованої частини Херсонської області. Якщо наші сили спробують їх (людей, – Главред) витягнути, то по них здалеку стрілятимуть окупанти. Як тільки наші помічники захочуть їх врятувати, їх будуть обстрілювати", - сказав Володимир Зеленський.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Глава компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище зникне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Водночас міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що в Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Дивіться відео про наслідки підриву Каховської ГЕС:

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