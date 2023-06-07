"Буде ще більше": стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕС

В Олешках спочатку знайшли тіло одного загиблого, після цього в лікарню привезли тіла ще двох людей. Мер міста каже, що загиблих буде набагато більше.

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Cтало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕС/ колаж: Главред, фото: Telegram

Стало відомо про перших загиблих внаслідок затоплення після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. У місті Олешки на Херсонщині знайшли тіла трьох людей.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук у коментарі "Суспільному". При цьому він зазначає, що варто бути готовими до того, що загиблих буде набагато більше.

"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безногі людина залізе на дах?", – розповів Рищук.

Також він повідомив, що ввечері у середу, 7 червня, в Олешках російські окупанти нарешті почали евакуювати людей, які ховалися від повені на дахах. Місцевих жителів збирають у лікарні.

За словами Рищука, Олешки затоплені уже на 90%, у місті дуже мало сухої території. Він зазначив, що рівень води подекуди сягає 3 метрів, а в низинах рівень води піднявся навіть до 4 метрів. Деякі будинки затоплені майже під дах.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що окупанти "самоусунулись" від обов’язку евакуйовувати людей і не проводять евакуацію людей, які змушені сидіти на дахах, рятуючись від води. А керівник Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомляла, що окупанти погрожують розстрілом людям, які намагаються самостійно евакуюватися човнами.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Тим часом Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС саме за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Перед здійсненням цього теракту окупанти навмисно підняли рівень води у водосховищі до 19 метрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС. Він наголосив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами ГЕС.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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