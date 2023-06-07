"Це неправда": контрнаступ ЗСУ ще не починався - Данілов

Олексій Данілов зазначив, що російські окупанти переплутали окреме просування української армії з потужним контрнаступом.

https://glavred.net/ukraine/eto-nepravda-kontrnastuplenie-vsu-eshche-ne-nachinalos-danilov-10476262.html Посилання скопійоване

ЗСУ не пішли в контрнаступ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, УНІАН

Українська армія, яка вже готова до контрнаступу, ще не пішла в атаку, попри різні заяви російських пропагандистів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Reuters.

Він підтвердив просування українських сил на деяких ділянках фронту. Однак водночас зазначив, що російські пропагандисти переплутали це просування з потужним контрнаступом, який було раніше анонсовано.

Данілов акцентував на тому, що всі побачать, коли ЗСУ підуть у цей контрнаступ.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав Данілов.

Він також натякнув, що саме підривом Каховської ГЕС російські окупанти хотіли зупинити просування ЗСУ на півдні країни, бо були переконані, що українська армія почне контрнаступ саме там.

"У них (російських окупантів - Главред) був військовий компонент. Це був план номер один ... Вони вірили, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їх дії не призведуть до наслідків, до яких вони хотіли б", - сказав Данілов.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив Каховської ГЕС не завадить українським військовим піти в контрнаступ. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Дивіться відео про те, як тема контрнаступу ЗСУ викликає дикий жах та страх у Кремлі:

Інші новини: