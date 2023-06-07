Друга половина Каховської ГЕС йде під воду - Укргідроенерго

Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку з води.

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Каховська ГЕС не підлягає відновленню / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео соцмережі

6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, чим спричинила затоплення Херсонської області. Через підрив було зруйновано 11 з 28 прольотів.

"Ми бачимо, що розмиви збільшуються. Ми більш ніж переконані, що був вибух усередині станції: в патерні та в машинному залі. Станція розламалася навпіл. Пів станції вже під водою, друга половина теж, ми бачимо, сповзає",- про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

За словами Сироти, ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку з води. Якщо плита сягатиме 2 – 3 метри у висоту, то частина води залишиться.

Зараз у Каховському водосховищі рівень води впав на 2,5 метра. Натомість у Херсоні – піднявся до 5 метрів.

"Підтоплювання буде не за 4 доби, а розтягнеться в часі. Воно не нестиме вже таких катастрофічних наслідків, але зона підтоплення може розширятися",- підкреслив Сирота.

Він підкреслив, що сама станція зруйнована на 100%. І підтверджує сказані ним 6 червня слова, що відновленню вона вже не підлягає.

Водночас слід розуміти, що ми досі не знаємо, наскільки зруйнована підводна частина ГЕС. Він висловив надію, що не повністю, і що вціліла та сама плита. Якщо ж ні, то з водосховища витече вся вода, яка там була.

Дивіться відео про те, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

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