'Попереду - морок': несподіваний сценарій бунту у РФ із 'табакеркою в голову' Путіну

Важливе із заяв Світана:
- Російський бунт дуже швидкоплинний
- Російські силовики за продовження війни
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував питання ймовірності перевороту в РФ і усунення диктатора Володимира Путіна.
"У такому сенсі російський бунт дуже швидкоплинний, і прилетіти табакерка може в будь-яку скроню Путіну. Питання в силах, які можуть це організувати", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що здебільшого всі російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу Гааги.
"Відповідно, табакерка в голову Путіна від силовиків може прилетіти тільки тоді, коли він почне гальмувати процеси, пов'язані з війною. Ось чому "яструбами" з трьома пір'ям у дупі вважають саме силовиків. Патрушев, Наришкін, Герасимов тощо корчать із себе "яструбів", але вони це роблять вимушено", - зазначає він.
Водночас співрозмовник також зазначає, що серед представників російського економічного блоку є багато представників, для яких, "війна - уже не мати рідна".
"Адже його представники потрапляють під постійні санкції, які вічно посилюються. Попереду - морок, і вони це прекрасно розуміють. І це якраз та рушійна сила, яка намагатиметься зупинити бойові дії і завадити розвитку негативних для Росії сценаріїв, зокрема сценарію розвалу РФ. Вони щосили намагатимуться зібрати "скріпи", щоб їхня імперія, зокрема й економічна, не розвалилася. Таке протистояння, звичайно, може призвести до табакерки в голову Путіна. Питання - ким, коли, з яких причин і для виконання яких завдань. Усе залежатиме від дій самого Путіна", - додав Світан.
Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:
Раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.
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Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
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