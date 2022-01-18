Мама завела нову сім'ю, а дитина бродила голодна: що відомо про смерть 11-річного Максима із Запоріжжя

Максим Самофалов був убитий

11-річного Максима Самофалова, який зник наприкінці серпня 2021 року і через майже п'ять місяців був знайдений мертвим в Якимівці Мелітопольського району, два тижні тримали в підвалі двоє чоловіків, потім вбили, а тіло сховали під шаром бетону.

Інформація про зникнення Максима з'явилася в Мережі 2 вересня 2021 року. Однак зник хлопчик ще в кінці серпня, пише Obozrevatel. За даними видання, мати хлопчика заявила поліції, що три дні "шукала його сама". Жінка стверджує, що 29 серпня дитина вийшла від бабусі та зникла. Але насправді це сталося ще раніше - 26-го числа. Жінка сподівалася, що він повернеться, оскільки раніше дитина неодноразово тікала.

Що відомо про сім'ю загиблого хлопчика

У поле зору поліції сім'я Максима потрапила ще в 2020 році. Начальник служби у справах дітей Якимівської сільради Наталія Кузнєцова розповіла, що сім'я була "на контролі". Хлопчик міг не ночувати вдома, блукав. У липні правоохоронці помітили дитину на автовокзалі. Максим пояснив, що хотів з'їздити до моря, але запізнився на маршрутку. Двічі поліцейські списували матеріали справи, а двічі складали адмінпротоколи.

Мати і батько Максима були розлучені. У нього був старший брат - 16-річний хлопець був засуджений за крадіжку до року позбавлення волі.

Місцеві жителі кажуть, що насправді Максим жив не з матір'ю, яка перебуває в декретній відпустці з молодшою дитиною, а з бабусею.

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"Його мама Олена завела нову сім'ю, а її чоловік був не радий Максиму, не хотів, щоби той з ними жив. Хлопчик дуже хороший, добрий і ласкавий, йому була потрібна материнська любов і увага, але мати вибрала "особисте життя", – розповіла мешканка Якимівки.

На засіданні виконкому винесли рішення про влаштування Максима в школу-інтернат на 2021/22 навчальний рік.

Голова Всеукраїнської співдружності пошуку зниклих дітей Олександр Курінний розповів Новини.LIVE, що спочатку сподівалися, що дитина десь сховалася від матері.

"Люди говорили, що Максим бродив Якимівкою, голодний був. Одні говорили, що у мами є проблеми з алкоголем, інші, що ні. Особисто я її п'яною не бачив. Але коли ми приїжджали, вона чомусь сховалася. Зазвичай з батьками не так. Тато шукав і невістка його - сестра брата. Постійно зі мною на зв'язку, вона переживала більше за всіх", - уточнив Курінний.

Тіло Максима закопали і залили бетоном

16 січня співробітники кримінальної поліції, які майже п'ять місяців розслідували зникнення дитини, отримали оперативну інформацію та приїхали в сусіднє село Радивонівка, розташоване в десяти кілометрах від Якимівки, де жив Максим Самофалов. Тут, на території одного з домоволодінь, під час обшуку і знайшли тіло дитини.

"Вбивці закопали тіло на два метри під землею, а потім залили підлогу підвалу бетоном, щоби "замести сліди", – пише видання.

За словами співрозмовника, в самому будинку зареєстрований один з підозрюваних у вбивстві.

За інформацією поліції Запорізької області, 11-річного хлопчика два тижні після викрадення тримали в цьому підвалі, але мотиви викрадення поки не озвучують. Також поки немає даних про результати судово-медичної експертизи.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві

Як повідомляв Главред, ввечері 17 січня стало відомо про затримання двох підозрюваних у вбивстві 11-річного Максима Самофалова. Спецназ КОРД "взяв" їх у Запоріжжі. Один із затриманих - 25-річний житель Радивонівки Валерій К. Раніше був судимий за крадіжку з проникненням в житло.

Затриманий25-річний житель Радивонівки Валерій К. / Фото obozrevatel.com

Другий - 45-річний Геннадій В., житель Якимівки. Мав дві судимості - за хуліганство із застосуванням зброї та за зґвалтування. Чоловік дев'ять років провів у в'язниці. Їм вже оголосили про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч.3 ст. 146), а також в умисному вбивстві малолітньої дитини (ч. 2, 3, 12 ст. 115 Кримінального кодексу України). Злочинцям загрожує аж до довічного позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, в грудні в Харкові на вулиці Академіка Павлова 132-в 36-річна мати вбила малюка і стрибнула у вікно з 4 поверху. Жінка задушила свого сина.

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