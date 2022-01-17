Резонансне вбивство: у Дніпрі поховають загиблого майже 6 років тому водія BlaBlaCar

Тарса Позняков / pravda.com.ua

У Дніпрі пройдуть похорони Тараса Познякова, який був убитий по дорозі з Києва до Львова в 2016 році, везучи попутників, яких він знайшов через систему BlaBlaCar.

Як повідомила мати загиблого Ольга Король, правоохоронці завершили всі необхідні експертизи у цій справі.

За її словами, тепер ніщо не заважає поховати загиблого майже шість років тому.

"Завершені необхідні експертизи і ми можемо забрати нашого синочка. Повідомляємо, що відспівування відбудеться 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі о 13.00", – написала Ольга Король.

Вона додала, що похорони пройдуть у Дніпрі 21 січня.

Реклама

Раніше повідомлялося про те, що Служба безпеки України знайшла тіло водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова, якого вбили в 2016 році.

За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, тіло виявили поблизу траси "Житомир-Київ".

Читайте ще: